Son 3 varones y 3 mujeres los que conforman el seleccionado de bailarines sanjuaninos que serán parte de Anima Animal, ópera prima de Herman Cornejo que tendrá su estreno mundial en San Juan, con producción integral del Teatro del Bicentenario este viernes, sábado y domingo en su sala principal. Ellos: son María del Valle Montes, Guadalupe Calvo, María Gema Bueno, Lean Bustos, Gabriel Nuñez y Braian Moyano, todos pertenecientes al Programa de Formación para Bailarines Profesionales del TB dirigido por Victoria Balanza, que integran el elenco junto al Grupo Cadabra y el protagónico del eximio Herman Cornejo, responsable también de la idea y dirección de la propuesta que cerrará la temporada 2022 del coliseo provincial.



Previamente, la audición que se llevó a cabo fue cerrada, se realizó vía Zoom con una clase de clásico y secuencias de la pieza que interpretaron en la sala local, mientras el maestro evaluó desde Buenos Aires junto a la coreógrafa Anabella Tulliano, a través de una pantalla. Al ver sus nombres en el listado de los elegidos, nada más y nada menos que por la figura principal del American Ballet Theatre desde hace 2 décadas, los chicos se sorprendieron gratamente.



Aunque, no es la primera vez que interpretarán un título de estas características, volver a subir a escena con un profesional como Cornejo, renueva sus ilusiones.



Es por esto que, tras un primer encuentro en Buenos Aires, los jóvenes se unieron a los ensayos que comenzaron el pasado jueves en la provincia para ultimar los detalles de la pieza que cuenta en su staff con el dj y autor electroacústico Uji, la directora, compositora y pianista cordobesa Noelia Escalzo; y María José Lavandera, esposa de Herman a cargo de la producción.



Sin palabras para describir la felicidad que representa ser parte del primer espectáculo que lleva el sello del renombrado artista argentino, considerado uno de los mejores bailarines del mundo; ellos gozan de cada minuto en su compañía y viven un "sueño'.



"La experiencia es muy enriquecedora. Son hermosos artistas, estrictos, obvio, como todo profesional', afirmó Guadalupe, de 21 años, que cursa además la Licenciatura en Artes Escénicas con focalización en Danza en la Universidad Nacional de San Martín.



"Desde un principio, tanto Anabella como Herman nos mostraron una forma de trabajo muy amable, nos mostraron una humildad muy grande, pese a ser muy estrictos', sostuvo Gabriel, de 23 años, destacando, al igual que su colega, el costado humano de los profesionales. "Es un placer ser parte y poder estar a la altura del espectáculo con tan poco tiempo de proceso de nuestra parte, ya que ellos lo vienen laburando desde hace un año, significa mucho, me empuja a seguir y sacar mi lado animal que siempre me gusta visitar con el movimiento', recalcó Calvo.



"Cuando vi el nombre de Herman Cornejo quise estar, no tuve que pensarlo mucho, fue una decisión instantánea. Es increíble poder convivir con él, poder ver su día a día, cómo se prepara para lo que hace y conocerlo. No puedo describir la felicidad que me da poder ser parte de este estreno mundial. Nunca me lo esperé, ni en el mejor de los sueños', manifestó Montes.



"Somos bailarines de alto rendimiento. Nuestro trabajo requiere, tiempo, dedicación y valentía, y estar al lado de Cornejo es muy importante', acentuó Gabriel, el joven oriundo de Pocito, de 23 años.



Para María Gema Bueno, de 20 años, esta "es una experiencia única y muy cálida'. "Cuando me eligieron fue algo que no esperaba, sorprendente. Es un orgullo poder decir que trabajé con Cornejo porque no es sólo bailar, sino compartir y charlar, él está todo el tiempo ahí', añadió.



A lo que Braian Moyano, de 25 años, apuntó entusiasmado que "Herman es una figura reconocida de la danza y Anima Animal fue la oportunidad de dejar de estar lejos de él para estar cerca ¡Es una locura! Da algo de nervios'. Y, por su parte, Bustos, de 35, reconoció que "sumarse a nuevos proyectos como éste siempre tiene sus desafíos'. Y subrayó que "ver bailar a Cornejo es transformador'.



Es así que, con ansias, todos coincidieron en afirmar que bailar con esta personalidad consagrada del ámbito de la danza internacional es un hecho "impensado', "inalcanzable' y "mágico', que seguramente quedará grabado en sus corazones "para siempre'.

DATO

El debut será este viernes y se repondrá sábado y domingo, a las 21, en el Teatro del Bicentenario (Las Heras 430 sur). El precio de las entradas es de: $800, $1500, $2500, $2800 y $3000. Ticket Joven (menores de 24) al 50% de su valor. En boletería de la sala, de 9.30 a 14 hs y 16 a 20hs, y el sábado de 10 a 13.30; y de forma online a través de tuentrada.com.





>> ENTREVISTA /Anabella Tulliano / Coreógrafa

"Fue una unión mágica y productiva"

Cumpliendo 11 años de labor con su grupo Cadabra y en su segunda vez en San Juan -la primera fue en marzo de 2018, con la pieza Lo que tenía que ser-, la reconocida docente y coreógrafa porteña Anabella Tulliano dialogó con DIARIO DE CUYO sobre los bailarines locales de Anima Animal y su mixtura con el resto del elenco encabezado por Cornejo.



- ¿Cuándo arrancaron los ensayos en la provincia?

- Desde el jueves pasado estamos en este teatro maravilloso. Cada vez que lo piso, pienso en lo emocionante que es tener un teatro así en Argentina.



- ¿Cómo es el trabajo con los artistas sanjuaninos?

- La unión con San Juan fue mágica y productiva desde el día 1. Cuando uno se junta con gente que tiene la misma energía, comparte la misma pasión y piensa sobre las cosas amorosamente, todo se da mágicamente entre comillas, porque se enlaza perfectamente, tiene que ver con pensar igual y tener los mismos objetivos.



- ¿Cómo fue la comunión de artistas de Buenos Aires y San Juan?

- Iba a haber 2 parejas pero pusimos 3. Nos hubiese encantado que estuvieran más tiempo en el escenario. Hay una sensibilidad muy especial en ellos.



- ¿Qué opinás de su performance?

- Es muy bueno el nivel técnico de los bailarines locales y tiene que ver con una maestra excelente como es Victoria Balanza, exprimera bailarina del Teatro San Martín. Le tengo mucho cariño y admiración, es una persona muy especial y lidera a un grupo muy especial.



- ¿Por qué estrenar en San Juan?

- Fue súper elegido. El estreno debía ser en este teatro y en esta provincia, no en Buenos Aires, por el mensaje de autosuperación, pero también de conexión con el otro, de colaboración y compartir, de valorar la tierra y tener una segunda oportunidad después de la pandemia, es muy esperanzador.