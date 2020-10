Los participantes. Tribu variopinta, con conocidos cocineros amateurs, como Pachano y Calabró; y otros que ni es fácil imaginarlos en la cocina, pero que deberán esmerarse para permanecer y ganar el millón de pesos. Marengo tiene experiencia en el formato, ya que fue cuestionada semifinalista de la versión chilena.

Los programas de cocina le han funcionado muy bien a la TV argentina (mucho más en esta época de pandemia), y por eso cada canal tiene alguna versión de fuegos, ollas y cuchillos. Y con ese escenario muy favorable debuta hoy Masterchef Celebrity Argentina 2020, una primera vez con caras conocidas que llega precedida de exitosas previas con "no famosos" (con Mariano Peluffo en la conducción y Christophe en el jurado, ahora ausentes).



Pero al grano: el envío estrena esta noche a las 22.30 por el canal de las pelotitas, después de su otra novedad, Fuerza de Mujer, otra novela turca con la que pretenden dejar un buen piso. Irá de lunes a jueves a esa misma hora; y los domingos a las 22. Luego de los retos de cada jornada impuestos a los 16 participantes -que podrán ser individuales, en parejas o grupos- los mejores ocho pasarán al balcón y después competirán entre ellos para obtener beneficios y premios para la próxima ronda. Y los peores se pondrán un delantal gris para enfrentar una chance de salvarse, algo que sólo conseguirá uno; mientras que el resto pasará a la gala de eliminación. Cada semana, un participante dejará la competencia.

El jurado. Continúan los "históricos" Donato de Santis y Germán Martitegui (2014 -2016), pero no el francés Christophe, que se bajó por desacuerdos "no económicos", aclaró sin dar detalles. En su lugar entró el pastelero Damián Betular, que integró el equipo de jueces de la última edición de Bake Off.

Se trata de un verdadero tanque para Telefe, con el que buscará posicionarse en el "prime time" semanal enfrentando al Cantando 2020, el reality de Tinelli que no siempre llega holgado a las dos cifras promedio. Eso sí, para hoy, día de presentación del programa culinario, el Cantando tendrá una apertura especial (por el aniversario del canal, dicen) con un trío que se las trae: Gladys "la Bomba Tucumana", Karina "la Princesita" y Ángela Leiva. Los domingos, la gala de eliminación de Masterchef tendrá en la vereda opuesta al envío de Lanata. Y probablemente deba vérselas más adelante con el especial de humor que El Trece y LaFlia ya están ajustando. ¿Quién ganará la pulseada?



El conductor

Tras llevar el envío de entretenimiento Quién quiere ser millonario (luego de abandonar los programas de corte político), Santiago del Moro manejará la nave del Celebrity, lugar de conducción que en las ediciones anteriores de Masterchef tuvo a Mariano Peluffo. En realidad Santiago -que transitó el coronavirus con pocos síntomas y sin complicaciones- iba a conducir Trato hecho, un proyecto que ya tenía todo en carrera y que se frenó, como otros tantos, por la pandemia. Entonces surgió la posibilidad de Masterchef, y fue él el convocado. Pero no dijeron por qué no está Peluffo, a quien el fandom reclama en las redes, desde el primer tuit que posteó Telefe nombrando a Santiago.



Anfitriona digital



Flor Vigna conducirá todo el detrás de cámaras, que se verá en diferentes plataformas del programa. "Vamos a tener material exclusivo, entrevistas exclusivas y nos vamos a meter donde ellos no saben que estamos metidos. Vamos a hacer un contenido de otro planeta", adelantó muy entusiasmada la ex Combate y campeona del Bailando, para quien será su primera vez en Telefe. Flor viene grabando "en secreto" abundante material, que ya comenzará a difundirse con el envío puesto en pantalla. Y aseguró que le costó morderse la lengua para no contarlo.



El embajador



Marcelo Polino fue designado como el "embajador" del envío para participar de distintos programas del canal, como el magazine de Florencia Peña. Será quien brindará toda la información oficial que tenga que ver con la competencia. "Mi función va a ser difundir lo que no se ve, voy a ser como el especialista de Masterchef. Tengo que hacer algo en particular en cada programa que no puedo adelantar hasta que no lo haga", dijo en su programa radial. El suyo es, además, uno de los pases más sonados del año, ya que estuvo durante años trabajando junto a Tinelli y El Trece, un tándem con el que ahora el especialista de la farándula vernácula entrará en competencia.