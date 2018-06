Sin fecha cierta aún para el estreno, hace rato que hay una danza frenética de nombres para conformar la lista de participantes que este año serán parte del Bailando en Showmatch. Están los que piden pista, los que esperan que los llamen y los que se sorprendieron de aparecer entre los participantes que Marcelo Tinelli quiere. Son unos 25 los fichados por el conductor y su producción, que conforman una variada selección de personajes que están en análisis. Hay modelos -nuevas e históricas-, actrices, mediáticos, un futbolista, ex campeones, dos cantantes y un aporte millennial con la propuesta de dos influencers que son furor en las redes. Incluso estaba en carpeta Dalia Gutmann, que el humor que la caracteriza se mostró sorprendida por su inclusión entre los propuestos y aclaró que no será de la partida.



Además se rumoreó que la producción negociaba para tener como estrella internacional a la "It' girl y millonaria estadounidense Paris Hilton.

Entre los nombres que fueron aportados por Ángel de Brito (que volverá a ser jurado) están Flor Vigna, bicampeona del certamen; ; el también campeón Federico Bal; el actor Julián Serrano que estuvo en la vidriera por el noviazgo con Oriana Sabbatti; la actriz Soledad Fandiño, recién separada de René Pérez y que regresaría a la pista tras 11 años; otro rentreé sería el de Cinthia Fernández que debería enfrentarse a su exmarido, Matías Defederico - que sí quieren culebrón, aquí hay uno-; Floppy Tesouro también aparece en el listado. Si de novias famosas hablamos, además de Mica Viciconte, la multicampeona de Combate y actual pareja de Fabián Cubero, figuran en carpeta Gisela Berger, pareja del exgobernador Daniel Scioli; y Eva Bargiela, la modelo que salió con Facundo Moyano. Sorprende el nombre de Anama Ferreira, quien a los 66 años podría llegar a ser una revelación del concurso; están también el actor Diego Ramos, que bailaría con Maca Rinaldi (que sigue en pareja con Fede Hoppe).



También figuran Jimena Barón, Sol Pérez, Laura Esquivel y sería la primera vez para el Pollo Álvarez; La gata Noelia- cantante de cuarteto cordobesa- e Inés, la mamá de Laurita Fernández. Nombradas están la ex chica Sábado Bus, Sofía "Jujuy' Jiménez, la conductora de Pasión de Sábado, Marcela Baños y la panelista Mariana Brey. Quienes llegan por su popularidad en las redes sociales son Sofía Morandi, actriz y cantante neuquina y Chapu Martínez, humorista e instagramer que fue furor recientemente por pedirle a Lionel Messi que traiga la Copa del Mundo.



Otro de los nombres fuertes que trascendieron es el de Leticia Brédice, actualmente protagonizando El lobista, una actriz de personalidad fuerte, que no suele ser parte del mundillo mediático, por lo que habrá que ver si acepta y si se presta a lo que ocurre en el universo "tinelliano'.



En un primer análisis del listado se puede decir que este año nuevamente, no será la destreza en el baile lo que buscará la producción, sino las historias, los conflictos, la famosa previa. Es que salvo Macarena, que es bailarina profesional, o Cinthia, que sabe bailar y es acróbata, el resto, no tiene experiencia en la danza. Claro que ésta no es una lista definitiva y habrá que esperar para conocer quiénes firman contrato.



También habrá renovación en el jurado. Con la salida de Pampita Ardohaín se produjo la primera vacante y luego, sorpresivamente, la que quedó fuera fue Moria Casán (aunque podría sumarse como quinto jurado), enojo y cruce tuitero de por medio. Así las dos mujeres que se suman son Florencia Peña y Laurita Fernández, que acompañarán a De Brito y Marcelo Polino.