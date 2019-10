Juntos. Nicolás (73) y Mario (56) celebraron por partida doble. (FOTO MARCOS URISA)

Se abrieron camino en los "80 y rápidamente lograron trazar una huella que los llevó a cosechar varios éxitos, a conseguir la aceptación del público y el respeto de sus colegas. Nicolás Aldeco decidió sumar a su hermano Mario, a quien le lleva 17 años, y juntos se lanzaron a una aventura que se extendió por más de 20 años. En 2006 se separaron. Mario siguió acompañando musicalmente a su hija Giselle; y Nicolás, como solista. Desde entonces no volvieron a presentarse en público, hasta el viernes último, en la peña en la que Giselle festejó sus 15 años de carrera artística. Fue ella quien les pidió que volviera a cantar juntos. Mario y Nicolás no pudieron resistirse al pedido de "la niña' y Los hermanos Aldeco volvieron a subir a un escenario en el Salón El Prado, donde no cabía ni un alfiler.



El reencuentro artístico fue emotivo, porque aunque familiarmente siguieron manteniendo relación, la separación del dúo había generado alguna distancia que fue menguando con el tiempo.



"Fue un momento tan especial para mi sobrina y compartido con la familia, porque estuvieron todos. Tuve la gran satisfacción de que Giselle me convocara para la vuelta y yo con los brazos abiertos le dije que sí. Ella es una excelente cantante y persona' aseguró Nicolás.



A Mario, quien acompaña con la guitarra a su hija desde que se lanzó profesionalmente en 2006, se le quebró la voz a la hora de hablar de la actuación. "Fue una mezcla de emociones, el reencuentro con mi hermano y también esta alegría de compartir el escenario con mi hija y con mi hermano, a quien quiero mucho. Le debo mucho de mi carrera y de lo que soy. Nicolás llevó la posta antes, nosotros vinimos detrás de él y se ha dado esta suerte que Giselle haya superado a Los hermanos Aldeco'.



Con los sentimientos revolucionados por la actuación, Nicolás no pudo evitar recordar sus inicios y logros allá por los años "80 y "90.



"Yo era solista y fue una gran emoción sumar a mi hermano' destacó Nicolás, el más grande de los seis hijos de Florentino y María Agustina, hablando sobre Mario, el más chico de todos. Ellos se criaron en Media Agua, después se mudaron a Las Chacritas y fue un tío materno el que los entusiasmó a cantar folclore desde niños.

Aplaudidos. En la peña por los 15 años de carrera de Giselle Aldeco, Los Aldeco fueron muy aplaudidos.

"Tuvimos buen éxito'- continúa el mayor de los Aldeco: "Grabamos a nivel país, eso vale mucho. Hoy en día cualquiera graba con la tecnología que hay. Grabamos con mucha suerte y fue una experiencia divina. El primer disco se vendió muchísimo y más San Juan, Mendoza y San Luis' contó sobre el álbum editado en 1985, un año después de comenzar con las actuaciones. Como dúo actuaron en importantes festivales como el de La Calle Angosta en San Luis, en 1998 en Chile y en todos los provinciales de la época, incluida la Fiesta del Sol.



En 2006 dejaron de actuar. "Yo me retiré, no nos enojamos. Él se abocó a la niña... era su hija!. Yo estaba un poco mal porque estaba acostumbrado a los escenarios y de pronto fue parar. Grabé después como solista, pero la gente recordaba a Los Aldeco. Fue una pequeña retirada, no nos conectábamos tanto. Lo importante es que seguimos bien como familia' contó Nicolás. Por su parte, Mario también recordó ese momento. "Después de que Giselle ganó el concurso (en La Ventana) empezaron a llamarla, así que tuve que dejar de cantar con Nicolás, tenía que dedicarle mucho tiempo a ella y no podía descuidar mi trabajo en el IPV' aportó sobre aquel momento que hoy se ve lejano, sobre todo tras el buen recibimiento que tuvieron el viernes, que bien podría ser el comienzo de nueva etapa para Los hermanos Aldeco. Ganas tienen. Público también.