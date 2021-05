Tras años de peleas y chicanas públicas, los hermanos Noel y Liam Gallagher finalmente volverán a unirse, aunque en el inédito rol de productores ejecutivos de un documental sobre el histórico show que Oasis brindó en agosto de 1996 en la aldea británica de Knebworth.



La cinta será dirigida por Jack Scott, responsable de famosos videos de U2, R.E.M. y The Rolling Stones, entre tantos, y planea ser estrenada en cines del Reino Unido a fines de este año para conmemorar el 25º aniversario del concierto, que reunió a más de 250.000 fans y es considerado como uno de los más relevantes en la historia del pop británico, informa la revista Billboard.



"Es una historia impulsada enteramente por la música, una experiencia de rock and roll, contada en el momento, como una corriente visual de conciencia que se construye alrededor de las extensas imágenes de archivo del evento", manifestó Scott.



Además, hizo hincapié en que el filme no contará con "entrevistas en cámara o recuerdos innecesarios de celebridades".



En los últimos años, Liam había publicado mensajes o realizado declaraciones en los que de manera indirecta "invitaba" a su hermano a reunir a la famosa banda, sin embargo todas ellas fueron rechazadas.



Oasis fue una de las bandas claves en el renacimiento del pop británico en los `90, aunque el grupo también ganó fama por sus belicosas declaraciones hacia colegas y por las constantes peleas entre los hermanos Liam y Noel, cantante y guitarrista, respectivamente.