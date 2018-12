Juan Darthés contó con el apoyo de sus dos hijos, Gian Franco y Tomás Pacífico, durante la nota que concedió a Mauro Viale después de que Thelma Fardinlo denunciara en la justicia de Nicaragua por violación.

La entrevista se llevó a cabo en la casa del actor en Nordelta y, según contó el periodista, casi no sale al aire. Es que cuando terminó la nota, los chicos, de 22 y 18 años, se mostraron disconformes con el relato que había hecho su padre y le pidieron a Viale descartar el material.

"Sintieron que lo que el papá decía no les convenía", explicó el periodista en diálogo con Incorrectas, el programa de Moria Casán. Según explicó, hubo dos distracciones que marcaron el clima de la nota. La primera, el teléfono celular de Viale que sonaba constantemente -era alguien del canal América que intentaba contactarlo- y la segunda, un corte de luz que interrumpió la grabación.

"Decían que al sonar el teléfono y al cortarse la luz, el papá no se podía concentrar y el mensaje no era el que ellos querían que dijera. Yo dije que de ninguna manera. Son dos pibes dulces que querían cuidar al papá", agregó el conductor. Al final, la nota salió entera, "y los chicos aceptaron porque son inteligentes y entienden".

Mauro no vio a la mujer de Darthés, María Leone, durante la entrevista. Fueron los jóvenes los encargados de la logística y de recibir a la producción.

En la nota, el actor aseguró que jamás abusó sexualmente de Thelma Fardin, ni tampoco acosó a nadie. "Quiero que la gente sepa que estoy muerto", dijo.

"La versión de Thelma no sé, ella sabrá. Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar una tarjeta, yo la saqué de la pieza. Le dije 'qué te pasa, vos tenés novio'. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella" ¿Cómo puedo hacer una cosa así? No sé qué piensa ella. No tengo idea por qué lo hace", dijo sobre la noche que relató la joven actriz en el video que acompañó la conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas.