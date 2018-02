Los hijos de Ricardo Fort tenían 8 años cuando el mediático falleció, y el tiempo compartido fue suficiente para que los mellizos, que hoy tienen 13 años, le guarden a su padre muchísimo afecto, cariño y respeto.

En su primera entrevista, Felipe y Marta hablaron de su padre, su legado y lo que esperan para el futuro. "Mis seguidores me buscan porque soy el hijo de Ricardo Fort, pero creo que quiero ser conocido como Felipe Fort, mi propio nombre. No quiero que se olviden de lo que hizo mi papá", dijo el adolescente.

"Me gustaría ser actor por mí y por él, creo que le gustaría la idea. Me gustaba mucho cuando él hacía el musical. Toco la guitarra, el piano y el bajo", agregó Felipe en una charla con la revista Caras.

Ricardo siempre fue muy polémico y transgresor y cumplió su sueño de ser padre con el método de subrogación de vientre, que en ese momento, fue muy criticado. Marta Fort aprovechó la entrevista para defender a su padre en ese aspecto: " Flavio Mendoza criticó a mi papá cuando utilizó el método del vientre subrogado para tenernos, pero ahora lo quiere hacer. Me parece algo muy contradictorio. Si una pareja se ama y no puede tener hijos, me parece que el vientre subrogado está perfecto. Tenemos 13 años".

"Sigue habiendo gente retrógrada que piensa que los homosexuales están mal, que tener hijos de un vientre subrogado es muy raro, que no se puede. Que Cristo creó al hombre y a la mujer. Hay personas que aún no caen en la realidad que la ciencia avanzó mucho", agregó decidida.

A pesar de ser dos adolescentes, ambos tienen muy claro sus futuros y saben que quieren ser artistas. Martita declaró: "Quiero dedicarme a un negocio artístico donde sea solo yo la propietaria. Me gustaría tener mis propios bebés y hacer una campaña para ayudar a los animales, tener un refugio ayudando a los perritos de la calle para que tengan una familia".

"Me gustaría ser actriz. Me gustaría que la gente no piense que me cuelgo de su fama, sino que me reconozcan por algo que hice yo pero también que sepan por quien arranque", aseguró y agregó: "En el futuro yo quiero crear un negocio propio, porque en la fábrica todos se pelean por todo y a mí no me gusta eso. No me gusta estar defendiendo todo el tiempo lo que es mío, porque si no lo hago otros se lo roban".

Su hermano, en cambio, se proyecta dentro de la empresa familiar, aunque como un complemento para su vida artística: "Además de trabajar en la fábrica dando ideas para los chocolates también quiero ser actor y trabajar con eso. También me gustaría comprar casas y autos para alquilar y ayudar a los demás. Hacer inversiones. Haría un chocolate para que parte de lo vendido vaya a las personas que lo necesitan".