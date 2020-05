Todo comenzó cuando, al declararse el estado de pandemia, el calendario de funciones de la obra Asesinos fue a parar al tacho de basura. Al igual que todos los elencos artísticos, los miembros del grupo se preguntaron: ¿qué hacemos? tras las suspensión de espectáculos públicos. Como tampoco podían juntarse a realizar los ensayos, el equipo de jóvenes actores y actrices dirigido por Alberto Espinosa y Carolina Castro, plantearon dar vuelta el tablero y que cada uno realizase por separado y desde sus casas, improvisaciones, lecturas, juegos, pequeños sketchs o monólogos. La consigna circuló en su grupo de chat interno por Whatsapp, con una simple regla: grabar lo que se sienta y lo que saben hacer. Así que la muchachada se puso manos a la obra y encendió el motor creativo. En poco tiempo, uno tras otro, surgieron numerosos videos, cortos unipersonales, donde cada uno expone, con todos los recursos expresivos a la mano, su realidad o su mundo cotidiano. Así fue que se construyó un ciclo de entregas que semanalmente hace el elenco y lo difunde por su sitio en Facebook y también en Youtube.



"Bailan, cantan, realizan lecturas, escriben, improvisan y muestran sus cosas de manera libre y que el mensaje se encierra en un título, nuestra idea, pese a que nos tomó la pandemia por sorpresa, la idea es mantener la llama de la creatividad viva", explicó el fundamento de esta iniciativa Alberto Espinosa. Carolina, por su parte, se encarga de elaborar los conceptos y las ediciones y montajes.



Desde los más adolescentes hasta el rango de los adultos y con más experiencia actoral -el grupo está conformado por 17 miembros- fueron publicando sus propias historias que no duran más de un minuto y 30 segundos.



Acostumbrados a desarrollarse en lo físico y en lo escénico, interactuando entre pares y también con el público de manera fluida, ahora debieron cambiar totalmente de perspectiva, utilizando y aprendiendo los lenguajes del video y las nuevas tecnologías.



"Los chicos ya venían con experiencia en cómo trabajar el cuerpo, cómo moverse, pasaron por muchos procesos de aprendizaje. Entonces, en este contexto y con estas condiciones, todo lo que sabían lo pusieron en práctica, usando un celular o una camarita, ellos ponen el cuerpo en la lente. Todo esto, no sé si pueda definirse como teatro o cine, pero lo que sucede aquí se llama encierro y ganas de expresarse en la pantalla, aprovechando los recursos y medios que tenemos, para disfrutar y compartir", explicó el director y docente, quien participó en uno de los videos llamado "La Pared".



Juan Peralta, uno de los actores, participó con su obra "Silencio", "muestro mi día a día, lo cotidiano, lo que pasa cuando tengo que ir a trabajar, registro lo que sucede en las calles, como cuando tomo el colectivo, miro las personas que transitan en la ciudad, cómo me levanto cada mañana. Aunque no hable, no estoy ciego, sé y no puedo obviar lo que pasa a mi alrededor, pero tampoco lo puedo decir", expresó sus ideas el actor.



Por su parte, Juan Araya protagonizó con Ana Miret el video "Instantes", en el mismo, recita fragmentos de poemas de Julio Cortázar y Mario Benedetti: "Transformamos la ansiedad en arte. A todos los chicos y chicas que formamos parte del elenco nos fue bastante fácil crear las historias en espacios reducidos y casi sin guión, pusimos cuerpo, emociones y voz", contó que el video les sirve como canal expresivo de poner en palabra e imagen, las emociones internas. "Lo que uno siente es muy difícil y busca palabras que salgan con naturalidad, pero en poco tiempo. Eso no es una limitante, es un desafío. Hay que tratar de ordenarse y contarlo todo en pocos segundos. El resultado fue que lo pude lograr", señaló.



Por último, Francisco del Re, creador del video "Disperso", es uno de los miembros originales desde que se creó el elenco en 2014, desde su óptica afirmó que esta experiencia: "Nos permitió abrir la mente. Como estamos tanto tiempo en medio del aislamiento, quedó demostrado que con el arte podemos canalizar todas las ganas y las energías que no se apaguen. Cuando me grabo, si cometo errores, puedo parar y corregir y volver a grabar. En cambio, en una puesta en vivo, es más difícil. Hay que saber improvisar en el momento justo en que uno se equivoca y el público no lo note. Pero mil veces prefiero eso, poder cruzarme y tener cerca al espectador".

ELLOS DICEN



Juan Peralta - Actor



"Volqué mis ideas para hacer videos cortos. Pese a todo lo que está pasando, el arte y la cultura nos ayuda a sobrellevar esta situación. Todos vivimos la pandemia de manera diferente, entonces queremos darle teatralidad a la vida cotidiana. Es un abanico grande de posibilidades que podemos mostrar en esta época".





Francisco del Re - Actor



"El arte lo es todo y moviliza internamente muchas cosas. Cada acción que hago, si bailo o hago música, por dentro lo experimentamos y todo lo que podamos grabar, cualquier cosa que hagamos en video, se vuelve arte. Me parece estupenda la idea. Ahora, quiero hacer personajes cómicos y no tanto dramáticos o serios".





Juan Araya - Actor



"El teatro experimental que hace Carolina Castro en diferentes contextos, nos inculca que podemos actuar en cualquier espacio no convencional. Por eso resultó fácil hacer estas producciones. Es gratificante en esta época, utilizar la poesía, la imagen y la música como herramientas para canalizar esta situación de encierro".