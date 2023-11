Desde pequeña disfruta como espectadora las extensas veladas telúricas en el Anfiteatro Buenaventura Luna, que siempre vivenció con asombro y alegría junto a toda su familia. Sin embargo, el viernes pasado, ese escenario y su gente se convirtieron para ella en algo más especial aún. Con orgullo, sorpresa y felicidad, Yuliana Fátima Ruiz Páez, de 21 años de edad, se convirtió en la nueva Paisana Nacional de la Fiesta de la Tradición. Ahora le toca a ella estar en ese lugar que siempre miró con emoción y respeto y hacerle honores a un título que referencia los más altos valores de la historia y la cultura jachalleras. Después de la elección y coronación, en el marco de la edición número 62 de la multitudinaria fiesta que culminó en la madrugada de hoy, Yuliana habló con DIARIO DE CUYO acerca del valor que tiene ser la representante de su pueblo; y de los sueños y proyectos que buscará realizar a través de este rol público que ejercerá durante un año.

Yuliana Páez y Luana Rocío Castro recibieron los atributos de Paisanas Nacionales.

Ruiz Páez es egresada de la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano y actualmente cursa la tecnicatura en higiene y seguridad laboral en el Instituto Sagrado Corazón. También late en ella una marcada vocación docente. Vinculado a eso, y atenta a la realidad social de su comunidad, la Paisana 2023-2024 presentó al jurado un proyecto educativo para concientizar y luchar contra la violencia, en sus distintas formas. Junto a Luana Rocío Castro -la Segunda Paisana electa- encaminarán esta iniciativa en escuelas, instituciones públicas y privadas, clubes deportivos y espacios culturales.

"Este proyecto consiste en realizar charlas y talleres para educar sobre la violencia en ámbitos domésticos, escolares y deportivos. Toda persona puede ejercer violencia de forma física, verbal, psicológica y hasta económica. Por ejemplo, me preocupa mucho las formas de violencia extrema que se da en el fútbol, en especial en las hinchadas, que se insultan, se golpean y hasta hay situaciones en las que se pierden vidas. Hay reacciones y comportamientos que no están bien, incluso, cuando las familias incentivan a que el rival debe eliminarse a toda costa o cuando no hay juego limpio. A estas conductas podemos verlas en otros ámbitos de la vida cotidiana también", opinó Yuliana. "Hay casos de violencia familiar y se necesita mucho del apoyo de profesionales y del Estado para que pueda enfrentarse esta problemática. La mujer es víctima y no debe estar sola, tiene que recibir ayuda y que pueda expresarse libremente, que no se sienta abandonada", expresó, muy tajante también respecto a la violencia que se da en las redes sociales: "El cyberbullying, la creación de cuentas falsas para agredir y discriminar a una persona, son acciones peligrosas. Creo que se resuelve con una mejor educación para cambiar estas situaciones. Hay que ponerse en el lugar del otro y replantearse esta pregunta: Esta agresión que hago a alguien ¿me gustaría que me la hicieran a mí? Creo que ayudaría a romper con la violencia y hacer recapacitar al agresor", manifestó, muy compenetrada con esta temática que la preocupa y ocupa.

Reencuentro y amistad. El grupo Inti Huama y el Chaqueño Palavecino protagonizaron un emotivo show.

Ferviente defensora de la cultura local y de las tradiciones, Yuliana -que fue la embajadora de la Agrupación Gaucha Virgen de Luján (fundada el 8 de mayo de 2017) - también habló de la importancia que tiene el título en ese sentido. "Ser paisana es una responsabilidad enorme porque somos las que representamos la tradición y las costumbres de Jáchal. Me preocupa que los argentinos y la juventud en especial se dejen influir tanto por el consumo de cosas del exterior. Los jóvenes tienen que cuidar nuestra cultura y trabajaré para que no se olviden de nuestras costumbres", puntualizó la paisana.