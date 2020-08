Hoy, a partir de las 19.30 (hora argentina), aterrizará una nueva edición de los MTV Video Music Awards. Sin embargo, la popular entrega contará con una serie de medidas de seguridad para evitar contagios del Covid-19, una de las más notables, es la decisión de realizar los shows al aire libre. Originalmente el evento se llevaría a cabo en el Barclays Center de Brooklyn, pero para ofrecer más seguridad a los artistas habrá presentaciones por toda la ciudad con público reducido o ausente.



Por primera vez, el popular grupo surcoreano BTS -con 3 candidaturas- actuará en la ceremonia presentando su nuevo single en inglés Dynamite Además, se presentará Doja Cat, responsable del hit Say So, que podría llevarse también 3 estatuillas; y el colombiano J Balvin.



En la grilla, Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de este año a los VMA, con 9 candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto Rain On Me, que podría alzarse como video y canción del año. Detrás de ellas, se sitúan la estrella adolescente Billie Eilish y el canadiense Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, con 6 candidaturas cada uno y Taylor Swift, con sólo 5 menciones ya que su aclamado último trabajo discográfico, Folklore, se lanzó fuera de plazo. Y, en esta oportunidad, se añadieron 2 rubros diseñados específicamente por la pandemia de coronavirus: mejor video musical desde casa y actuación en cuarentena.