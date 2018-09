Son hermanos, tienen entre 6, 10 y 11 y ya cuentan varias horas de escenario. El domingo pasado causaron sensación en el Festival de la Juventud, que tuvo lugar en la plaza Di Stefano y mañana se probarán ante un público multitudinario, nada menos que en el escenario de la Fiesta de la Primavera, que se celebrará en el Parque de Mayo. Lisandro (11), Miqueas (10) e Ivo (6) son conocidos como "Welcome Heredia", una banda de rock que completa el papá de los tres, Carlos, que aprendió a tocar el bajo para acompañarlos.



Su encuentro con la música fue casi casual. Lo que comenzó como "hay que hacer algo a la tarde" se convirtió en una fascinación. Los dos más grandes jugaban al rugby, pero a Miqueas le detectaron una alergia que le impidió continuar con el deporte y su hermano decidió dejar de practicarlo también, en un acto de solidaridad. Así llegaron a tomar clases de música; Lisandro eligió la batería y Miqueas, la guitarra. Después de un tiempo, a los 4, Ivo se sumó tocando la pandereta y el grupo tomó forma.



Una canción de los Guns n' Roses los inspiró a llamarse Welcome (por el tema Welcome to the jungle), pero para poder armar el perfil de Facebook terminaron agregando el apellido y así comenzaron a conocerlos como "los Welcome Heredia".



Pícaros, contestan breve pero resueltos. Se los ve compinches y unidos. Y aseguran que "nunca" se pelean, aunque el más pequeño se ríe a carcajadas... "Es que es el que se porta mal", pasa factura otro de los hermanos.



Todavía se acuerdan de su primera presentación en público. Fue para el Día del Maestro, hace 2 años en su escuela, El Ceibo. "Cantamos Juntos a la par, de Pappo; y Golpeando las puerta del cielo, de los Guns. Los chicos nos aplaudieron, se sorprendieron de vernos", cuenta con orgullo y frescura Lisandro. De ahí comenzaron a tocar en distintos lugares o eventos, y poco a poco fueron perdiendo el miedo... Tanto que ahora viven con emoción cada concierto.



"¡Oh rayos!", confiesa Miqueas, que pensó cuando vio a la gente agolparse frente al escenario el domingo pasado, entre los cuales hubo muchos filmándolos.



En el poco tiempo que llevan actuando ya lograron cruzarse con varios artistas nacionales. Lisandro recordó su encuentro con los Air Bag, combo del que cantan algunos temas. "Nos felicitaron. Se alegraron de que cantemos su tema Cae el sol". Con el pase casi asegurado por su edad y simpatía (y creciente popularidad), cada vez que pueden se llegan a camarines para conocer a los artistas, logran una foto y conversan con los músicos. "Vimos a los de La Beriso, a Miguel Mateos, a Maná...", enumeran con los ojitos chispeantes.



Entre sus recientes logros resaltan que Marcelo Tinelli compartió uno de sus videos desde su cuenta de Facebook.



También están grabando un disco con algunas canciones de los Guns, Air Bag y Pappo. "Cantan lo que les gusta", asegura su mamá Andrea Cabeza, para explicar la diversidad en el repertorio de los chicos, que se lookean para cada show con camperas de cuero, remeras negras y varias cadenitas sobre el pecho. Los dos más grandes llevan una medallita de San Benito. "Somos muy católicos", cuenta Andrea.

Tras un gran show el fin de semana pasado en la plaza Di Stéfano, y también en el marco de los festejos organizados por el gobierno, mañana cantarán en la Fiesta del Día de la Primavera.



"A veces nos piden selfies" dice Lisandro. "Nos sentimos apreciados", agrega Miqueas. Todos se mueven por el escenario como peces en el agua. Ivo es el que salta, rockea y hasta se tira al piso. Comenta que se inspira en los Gun's, sus súper ídolos; y que su sueño es conocer a Axel Rose, de hecho. El más chico de los Heredia se ríe a carcajadas cuando se le pregunta qué siente sobre el escenario: "Algo inexplicable, no sé cómo decirlo, emoción", resume cándido.



Los hermanos aseguran que además de compartir su gusto por la música, debajo de las tablas se llevan de maravillas. Y aunque hay chanzas entre medio, se los nota muy unidos. Durante la semana se ocupan de los deberes y desde el viernes ya ensayan en una sala que armaron en su casa. "Cuidamos las letras que cantan en inglés, nos fijamos qué dicen, para que ellos no canten cualquier cosa. Son chiquitos", explica la mamá de los músicos, los más pequeños de su tipo en el ruedo vernáculo.



Carlos cuenta que hasta el año pasado pudieron actuar en varios bares, aunque desde una nueva disposición sobre la presencia de menores, no pudieron hacerlo más. "Eso les sirvió para perder el miedo a tocar frente a la gente. Ahora tocan en fiestas patronales, festivales, radios...", relata.



Desenvueltos, ambiciosos, aseguran que quieren tocar "en el Cosquín Rock, y también en la Fiesta Nacional del Sol". Para los Welcome la historia recién comienza y ellos tienen ganas de llegar.