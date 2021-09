David Bolzoni, uno de los fundadores y cantante del grupo Al Que Madruga (A.Q.M). hizo un largo recorrido desde que despegó con el hit Resistiré para la novela de Telefe que llevó el mismo nombre. Con los años, el cordobés se consolidó como solista: fue construyendo su carrera de manera propia, con varios discos exitosos y supo ganarse la preferencia de un público joven y también adulto. Este año rearmó su gira y con varios proyectos en mente, retomó los recitales con muchas ganas de recorrer el país. Hoy le toca hacer parada en San Juan, donde traerá lo mejor de su repertorio y algunas novedades de lo que vendrá para el próximo año.





- ¿Qué trabajos tenés activos?

- En este momento estoy trabajando en un material que vengo fantaseando y planeando hace mucho. La pandemia fue detonante de esta idea que fue concretándose de a poco. Empecé a construir un disco que contiene canciones de mi historia y mi presente con artistas que muchos ya no están... pero será toda una sorpresa. Lo que quiero es homenajear a ciertas canciones fundacionales para mí. Espero que salga pronto.



- ¿Has pensado en redireccionar tu trayecto? ¿Tuviste momentos de creatividad o de revisión?

- Al principio fue todo extraño, me costaba reencontrarme sin tener una perspectiva. Cuando estoy proyectándome en un escenario real era una cosa normal para mí. Ahora con todo lo que vino ocurriendo, me costaba visualizar, no tenía idea de cómo continuar. En el confinamiento de mi casa y de mi estudio, fui sacando viejos recuerdos musicales que probaba y descubría. Fue como un despertar que me vino bien para nuevas formas de componer.



- Sin embargo no estuviste aislado, puesto que has dado varias respuestas a situaciones concretas y urgentes.

- Cada cosa que ha sucedido fue producto de la espontaneidad, no hubo nada planificado o calculado. Pero sí, respondí de manera abierta, en hacer una reversión de Resistiré homenajeando a adultos mayores. Y la canción tributo a Sergio Denis con Te quiero tanto, que la compartí en las redes. Aquellas experiencias salieron con naturalidad y frescura.



- ¿Qué significó cantarles Resistiré a los adultos mayores?

- Hice un lindo trabajo con Ciro de los Persas y con Catupecu Machu. Cuando nos dijeron que nos teníamos que encerrar y no salir a la calle, pensé en esas nociones de libertad que siempre se conversaba en la mesa familiar de casa, por parte de mis abuelos. Mi abuelo estaba en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y estos valores eran muy respetados en casa. Cuando sucedió todo esto, me acerqué más a mi padre, y al revisar todo ese pasado, pensé en lo que pasaba con los adultos mayores. Muchas familias no podían despedir a sus seres queridos, era una situación espantosa parecida a lo que ocurrió en la guerra. Por eso hice esa reversión de Resistiré para cantársela a ellos.



- ¿Hay un proceso de reacomodamiento en la escena musical?

- Creo que va a costar un tiempo, pero definitivamente está pasando un cambio de soporte, no en sí de la música misma. Fue el vinilo, después el casette, un CD, el MP3 y ahora la era del streaming, en vivo en una pantalla. Se modifica el formato y por supuesto que la industria se reacomoda a ese soporte. Y en esta transición, habrá artistas que podrán desaparecer, otros nuevos podrán nacer y otros renacer; y eso es parte del crecimiento y evolución de la industria, entonces toque lo que nos toque, será lo que permita que florezcan o germinen figuras que esperan su momento. Argentina tiene grandes talentos.



- ¿Qué te parece lo que se muestra por La Voz?

- Los nuevos talentos siempre surgen por diferentes canales o espacios o lugares. En este caso, los realities muestran grandes voces, pero después deben demostrar que son artistas. Ese es el mayor desafío que tienen al salir de estos certámenes. Una vez que transitan ese camino, deben enfrentarse a un mundo fuera de la pantalla para sostener una propuesta artística. Es una generación renovada que nos nutre y nos da fuerza y nos obliga a mantenernos activos y actualizados.



- ¿Es difícil salir de esa comodidad?

- Sí lo es, darse cuenta que estás en una zona de confort y también escapar de ella es muy difícil. Hay que animarse a correrse de un lenguaje. Yo he sido de los que siempre me he corrido y eso quedó demostrado en mis discos. Por supuesto que afrontarlo y hacerlo es todo un riesgo, porque tampoco a la gente le puede gustar todo. Quizás mañana haga otra cosa y sea probable que el público no lo acepte, entonces hay que saber admitir eso también.





DATO

David Bolzoni. Estará hoy al mediodía en Tierras Negras (Calle 11 al este de la Ruta 40, 300 metros). Reservas: 2644890263 y 2645656584. Entradas: $300. Entradas en www.passline.com.ar.