"San Martín es como mi amigo" comentó, con cariño, Ramiro Ghigliazza, el autor de una exposición de retratos de diferentes edades del Libertador de América a partir de la reconstrucción digital de su rostro, que inauguró ayer en el Centro Cultural Estación San Martín y que permanecerá hasta el 4 de mayo.

Después de una exhaustiva investigación en la que logró identificar cuáles eran los retratos más fidedignos y basándose en el daguerrotipo tomado a San Martín en 1848 en París, a los 70 años (única imagen fotográfica que se dispone de San Martín, en custodia del Museo Histórico Nacional), el artista porteño reconstruye con técnicas digitales cómo sería el rostro del prócer a lo largo de su vida, relacionado con su momento histórico.

"Todo empezó hace 10 años, yo tenía la inquietud artística de hacer retratos, porque creo que es un viaje hacia su vida y su pasado. Vi un trabajo que habían realizado en 3D sobre Simón Bolívar y pensé 'mirá cómo lo quieren, que siguen haciendo cosas sobre su identidad, por qué no hacerlo con San Martín'. Y ahí empezó todo" contó a DIARIO DE CUYO Ghigliazza, quien trabajó sobre varios retratos, uno de ellos es el de Jean Baptiste Madou, que es una de las imágenes más conocidas. "Pensé qué bueno sería hacerlo lo más cercano a lo que era. Hice un primer trabajo que se presentó en San Lorenzo, fue al Congreso y me lo pidieron para la Casa Rosada. Quedó ahí. Seguí trabajando y me centré en reconstruir el daguerrotipo de 1848. Ahí es anciano y el ideario de todos era verlo en la época de la revolución, una vez que tuve ese retrato bien fidedigno, empecé a bajar en el tiempo y reconstruir la etapa de la revolución, hacia 1818 y 1820 y después hacia su juventud o infancia" contó. En su creación llegó hasta un San Martín de muy pequeño. "Hay que tener en cuenta cuánto más joven o niño, es más subjetivo, porque no tenemos testimonios sobre cómo era. A partir de su adolescencia sí hay en cartas" contó. Para su trabajo usó escritos de Gerónimo Espejo, Juan B. Alberdi, Félix Frías, donde encontró información descriptiva de los rasgos del General. "El de Espejo es un documento muy importante, también de un norteamericano, donde van coincidiendo en los datos, porque no es que uno dice que es rubio ojos celestes y otro morocho. Coinciden", aseguró para respaldar la rigurosidad de su recreación.

También explicó en qué consiste la técnica usada. "Es fotomontaje digital, utilizo una parte de una persona, el detalle de un pómulo, la frente de otra, y voy ensamblando, con 4 o 5 personas que hay en el mismo retrato. No es inteligencia artificial (IA), eso vino después. Y es distinto. La IA hace un promedio y en algunos casos puede coincidir y en otros no. La calidad de la imagen es mucho más alta que la que brinda la IA" sostuvo.

La muestra con la que llega hoy a San Juan viene de estar en el Museo Histórico Nacional del Cabildo en CABA, recorrió el país, Barcelona y también Francia, específicamente, en la casa de Boulogne-sur-mer donde murió San Martín.

"Hay gente que se emociona, que llora... Se resuelve el enigma de cómo era San Martín en esa época" contó el artista que ya reconstruyó digitalmente a Belgrano, Urquiza, hizo a Cabral, Juana Azurduy y Güemes.

Para Ghigliazza, que sus obras digitales sean exhibidas en los mismos lugares que la plástica tradicional, abre un camino para el reconocimiento del arte digital: "El trabajo es lo previo, es la reconstrucción o la idea de reconstruir esa imagen, hay un trabajo intelectual anterior, que está proponiendo algo, es tan valorable como la textura o la técnica de un cuadro convencional. Hay artistas que me piden si pueden utilizar los retratos para pintarlos y eso para mí es una obra nueva" compartió el artista que luego de la apertura de la exposición, brindó una charla sobre su proceso de investigación.

La muestra es parte del Ciclo Reflejarte que organiza el CCESM, que depende de la Municipalidad de la Capital, y que programó distintas actividades en los próximos días dedicadas a la figura de San Martín.



El dato

San Martín. La reconstrucción y el enigma de su rostro. En CC Estación San Martín. Hasta el 4 de mayo. De lunes a viernes de 8,30 a 13,30 y de martes a sábado de 17 a 21,30. Gratis.