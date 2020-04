Magnética, carismática, hermosa y con una voz descomunal. Dua Lippa lleva apenas tres años de fama absoluta y acaba de alcanzar su propio récord al vender en plena pandemia 34 mil copias de su nuevo disco, Future Nostalgie, lanzado el 3 de abril.



Nombrada por Miley Cirus como "la Princesa del pop', tiene varios premios en su haber, -incluido un Grammy- y es un ícono de moda y belleza.



Alabada por su cutis impecable, no hay que perder de vista que tiene 24 años!, sin embargo, la británica de ascendencia albano kosovar contó que a los 18 decidió comenzar a "ser amable' con su piel. Por eso tiene una rutina diaria para cuidarla. Antes de acostarse, se quita el maquillaje con un limpiador de aceite de rosa mosqueta, luego un limpiador en crema, aplica un suero con probióticos y un humectante. Trata de no maquillarse cuando no es necesario y tiene pequeños tips como cepillar sus labios cuando se lava los dientes, así se "ponen más gruesos'. Lo que no puede faltar en ella es la manicura de alto impacto, muy pop.



Todos envidian sus abdominales, que están logrados con esfuerzo, con un exigente entrenamiento de intervalos de alta densidad conocidos como HIIT. Dua es una diva con todas las letras y aún tiene mucho camino para transitar.