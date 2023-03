Pasaron cerca de cuatro años y diversas circunstancias ajenas como la pandemia, el terremoto (que ocasionó daños al Auditorio Juan Victoria y tuvo que ser clausurado y reparado) entre otros factores, los cuales fueron postergando encuentros de este tipo. Encuentros que resalten los talentos cuyanos tradicionales y emergentes, como lo fue fidelizando el ciclo Voces de Nuestra Tierra. Gracias al empuje anímico que dio La Cuyanía en el Anfiteatro Buenaventura Luna, una nueva situación propició reunirlos de una vez por todas. Susana Castro, Los Lucero de Jáchal y Daniel Giovenco por fin volverán a cruzarse en un escenario después de mucho tiempo, mañana sábado 4 de marzo a las 20 hs en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Victoria. A ellos se les sumará la joven voz de Yanina Carrizo. De esta forma, todos juntos compartirán una velada de canciones cuyanas ideales para acompañarlas con un buen vino tinto, con entrada gratuita. Es la invitación para toda la familia a disfrutar al aire libre, junto a El Paseito, la feria de artesanos y emprendedores locales con el patio gastronómico, un formato que viene teniendo una aceptación positiva por el público. Sin embargo, hay algo más significativo de este evento. Puesto que inaugura el regreso al auditorio de Susana Castro, después de una larga pausa. Esto viene en sintonía con lo que estuvo desarrollando apenas arrancó el 2023. Primero con la Noche de San Juan en Cosquín, al participar de la postal de provincia con Tito Medina, Lucio Flores, Eli Domínguez, Flor Carmona y Juanse Arana entre otros músicos. Luego repitió el espectáculo en la Fiesta del Sol y tuvo la intervención junto a Ernesto Villavicencio (h), Nekro y Pelin, para el show Generaciones, que fusionó folklore cuyano con rap y salió muy bien. En este trayecto en alza, Susana viene cargada de mucha energía y con nuevos proyectos. "Por la pandemia y otros problemas personales, estuve sin cantar, pero con la convocatoria de Rolando García Gómez, me siento muy contenta por volver y esperando hacer muchas cosas", expresó la cantante jachallera. Este reencuentro con el público y con sus colegas-amigos, lo vivirá de manera especial: "Con Daniel y Los Lucero compartimos tantas historias y años de shows que me alegra profundamente regresar, y a Yanina, no canté con ella todavía, pero sin duda que la pasaremos muy bien. Me siento contenida con ellos porque todos hablamos el mismo idioma musical y les tengo mucho cariño. Así que veremos cómo nos irá este sábado", expresó. Susana hará un repaso de temas cuyanos, valses y tonadas, junto a Jonatan Vera y Gokú Illanes. Mientras que Giovenco hará también un paseo por cuecas, tonadas y algunos homenajes. Como por ejemplo, "Pajarilla chacarera", en memoria de Marcelo "Pájaro" Caballero, un referente importante para los cuyanos del norte sanjuanino. "Musa serrana" y una zamba, en la que invitará a Susana a bailarla en el escenario. "Hay que romper con esa frase maldita que dice que el que toca nunca baila. No puede ser, hay que bajar y bailar, el intérprete debe ser un factor aglutinante para animar al público", manifestó con su fino y habitual humor cuyano. Pero a la vez, orgulloso y alegre porque verá nuevamente a Susana arriba del escenario: "Nos hace bien a todos. Ella fue la primera artista sanjuanina que tocó un tema mío (20 días de sol). Susana es fundamental para el folklore cuyano, porque tiene todo un caudal y capacidad para decir las cosas", opinó el cantautor. Además, encontró otra motivación para sentirse comprometido con este ciclo: "Hay que cuidar mucho este espacio del anfiteatro, es precioso porque tiene una atención con la música cuyana que no la tiene ningún espacio de la provincia y del país. Gracias a la idea de Rolando y de la Cuyanía, existe un lazo muy fuerte. Una militancia folklórica que valoro mucho", señaló. Por su parte, Los Lucero (Javier y Fernando), darán un segmento dedicado a las mejores canciones de Buenaventura Luna y temas propios de sus más recientes producciones. "Lo que nos une este encuentro, es la identificación con nuestros poetas, y La Cuyanía es un movimiento que se viene dando de forma especial. Así que celebramos lo que está generando en el Anfiteatro y también nos pone felices que Susana vuelva. Es una de las intérpretes más destacadas de la música popular argentina, no sólo la disfrutamos nosotros sino el país, porque sus canciones suenan en Radio Nacional, es una artista inmensa que nos emociona a todos", remarcó Javier Lucero.

Susana Castro vuelve al Anfiteatro Buenaventura Luna con Gokú Illanes y Jonatan Vera.

Yanina Carrizo es una de las voces emergentes que está dando el folklore cuyano y que cuenta con bastante experiencia en peñas y espectáculos. Es bien conocida en el ambiente local, sin embargo, será el primer cruce que tendrá con Susana. "Ella es una gran referente para mí, porque la escuchaba mucho desde chica. Mi abuelo (Víctor 'El Negro' Carrizo) me enseñaba que no debo imitar, sino aprender de ella, la admiraba mucho también". Por otro lado, celebró, al igual que los demás, este entrevero con el resto de los colegas. "Siempre es grato compartir con colegas, de eso se trata. En la música hay que compartir y no competir. Esta iniciativa de Rolando me parece oportuna en un momento donde los cuyanos andamos algo desunidos últimamente. Entonces, nos convoca un fin superior", dijo la joven intérprete que estará acompañada por Matías Sánchez, Matías Coronado y Alfredo Bordó. Si hay algo que une a todas estas expresiones de la música sanjuanina autóctona, además de un mismo código artístico, son también los sentimientos de amistad y fraternidad, que los hace muy cuyanos.