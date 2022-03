Tras ser parte de una banda que marcó una época en las páginas del rock argentino, como es La Portuaria, Diego Frenkel llegará a San Juan para cumplir con dos fechas en Cuero Santo, mañana y el sábado, en formato solista. En compañía de su guitarra y su teclado, el cantautor subirá clásicos de su repertorio, canciones propias de su reciente placa y versiones del camino transitado con el mítico grupo de los '90 del que ya se comenzó a gestar un posible regreso.



"En San Juan no toco hace muchos años y lo tenía pendiente. El show tendrá dos partes, una acústica con temas de toda mi trayectoria y otra con el disco Frenkeltronic, que salió a fines de 2019", explicó el músico a DIARIO DE CUYO sobre el concierto. Y, con la excusa de seguir celebrando sus "35 largos años con la música", él fundirá las luces íntimas con la electrónica, un género que surgió como producto de una combinación de búsquedas a las que por fin pudo lanzarse.



"En determinados tiempos, la guitarra no me alcanzó para escribir. Siempre tuve afinidad para componer con el lenguaje electrónico en forma muy amplia, tomando el electrónico de los '70, '80 o de los '90 hasta el experimental y bailable, todo un universo que comenzó a volverse un lenguaje inevitable de abordar porque representa mucho la contemporaneidad. Por eso, Frenkeltronic fue tildado de anticipatorio con letra que van desde lo social y cibernético a mitos griegos, es un disco de mucho humor y cinismo", destacó orgulloso del devenir futurista de la producción que sonará para los fanáticos locales.



Y, si bien tiene reversiones de temas de etapas ya cumplidas en su haber, no es de hacer el ejercicio de mirarse al espejo para ver al Frenkel de los primeros tiempos, sólo gusta servirse de las piezas a las que dio vida para "resignificar la obra", o bien, como si se tratara de "mirar un álbum de fotos viejas".



Lejos de eso, se encuentra en constante investigación. "Si no estoy en un fuero creativo, no le encuentro sentido a la vida, no me conecta. No toco para trabajar. Al revés, gano plata trabajando para seguir haciendo", reflexionó.



De este modo, en la actualidad, está enfrascado en distintas propuestas retenidas y postergadas por la pandemia.



Por un lado, gira por el país con sus notas a cuestas. Y, por otro, tiene entre sus planes a futuro la reunión de La Portuaria. "Hicimos una reunión online, luego dimos una serie de shows y proyectamos recién para fin de año tal vez sacar un material nuevo. Este año se viene con todo", manifestó el artista, aunque prefiere no adelantar más nada al respecto, en un período de abultada producción.



Y, por otro, continua dándole fuerza a su carrera solista. "Estamos en un tiempo que parece caracterizarse por la falta de permanencia de las cosas, hoy estás acá y mañana tenés que adaptarte a cambios rapidísimos y decisiones veloces. Hay que vivir y convivir con eso de manera más nómade con los proyectos y las situaciones. Económicamente, todo es muy frágil y es muy difícil proyectar cosas en Argentina, son muy pocos los que pueden hacerlo a largo plazo", sentenció el compositor cuya hoja de ruta luego lo llevará a Córdoba, feliz con la "construcción" de su vida.



Dato

El show de Frenkel será este viernes y sábado, a las 23 hs, en el escenario de Cuero Santo (Av. Libertador 3220 oeste, Rivadavia). Las entradas tiene un precio de $1.000 y las reservas pueden hacerse al cel. 264 5723245.