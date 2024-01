Milett Figueroa quedó eliminada del Bailando 2023 (América) debido a que sufre un desplazamiento cervical que le provoca mareos constantes. Sin embargo, también surgió una teoría que asegura que la modelo peruana estaría embarazada esperando un hijo de Marcelo Tinelli, su novio.

Sobre esta hipótesis, “La Criti”, panelista de Gossip (NET TV), lanzó: “¿Quieren que les diga qué tiene? Tiene un almohadón en la panza, porque está criando un falso embarazo”.

Muy picante, añadió: “Se viene la novela del falso embarazo de Milett. Para que todo este mes que haga falta rating el Bailando van a especular con si esta mujer está o no embarazada”.

Por su parte, el periodista Leo Arias opinó: “Yo pensé que era porque se estaba empezando a grabar el reality de Los Tinelli y la necesitaban a ella ahí. Espero que Milett no haya mentido con la lesión. Calculo que no…”.

Además, agregó un dato clave que podría delatar a Milett: “Se la vio caminando por Punta del Este…”. Por último, “La Criti” concluyó: “Si tenés esa lesión en la espalda, no podés ir con esos tacazos de ocho centímetros para desfilar”.

Milett Figueroa quedó eliminada del Baiando 2023 y su coach explotó contra la producción de Marcelo Tinelli

Este martes, Milett Figueroa abandonó el Bailando 2023 (América) por recomendación médica, luego de sufrir el desplazamiento de una vértebra. Marcelo Tinelli comunicó la noticia tras presentar al jurado, en medio de las polémicas por las vacaciones de algunos participantes en plena competencia.

“Lo primero que voy a decir como pareja de ella es que, lamentablemente, Milett no sigue en el programa porque está lesionada. Por eso vino el doctor Furman y ya es una decisión médica”, explicó el conductor.

“Tiene una lesión cervical, un desplazamiento de vértebra. Además, tiene una pequeña fisura en el disco, que lo va a explicar seguramente mejor el doctor Furman, pero ya cuando la decisión es médica, nosotros, lamentablemente, no podemos hacer nada y ante eso, pusimos las reglas la semana pasada, más allá que esto ya sería algo de fuerza mayor”, sumó a la información.

El profesional de la salud sostuvo: “En realidad tuvo una lesión de dos discos, una protrusión, que es un paso previo a la hernia de disco y para que no se le agrave se le suspendió, se la puso en reposo y se le hizo tratamiento de ozono a pesar de que ella quería seguir”. Sin embargo, dio a conocer que la producción le pidió que priorizara la salud de su paciente.

Tras escucharlo, Tinelli manifestó que le había pedido a su novia que no fuera a ensayar pero no le hizo caso. “La habíamos atendido, había mejorado y a partir de eso intentó hacer un movimiento que volvió a recrudecer unos dolores que son muy fuertes. De hecho, los bailarines y las bailarinas tienen muchísimos problemas de columna y en ella recrudeció algún otro tema que tenía”, agregó.

“La decisión la vimos con dos traumatólogos, un fisiatra y tres kinesiólogos. Está haciendo un tratamiento todos los días. Se le recomendó que se relaje y de ahí la autorización para que pueda estar afuera relajándose porque la terapia del agua, del sol y de estar más tranquila le vino muy bien. Estimo que en los próximos días va a mejorar”, cerró el empresario.

Antes del inicio de la emisión de este martes, Facundo Arrigoñi habló en LAM (América) e hizo saber su enojo con la producción, ya que se enteró en la pista que su pareja de baile había sido eliminada del certamen. “Fue raro. No sé si ayer o anteayer que hablamos por el tema de las fiestas me dijo ‘me parece que no seguimos. La producción parece que decide eso’. Así que bueno, un poco rari”, expresó.

Para cerrar, atacó nuevamente al programa que conduce el reconocido hincha de San Lorenzo: “Es medio raro que como es un problema de salud y que ocurrió en un lugar de trabajo, que no haya una contemplación, poner un reemplazo o por lo menos mandarla al teléfono”.