Lourdes Sánchez es una de las mejores bailarinas del actual Bailando. Mayormente suele obtener puntajes casi perfectos, pero en gran parte es por la ayuda que recibe del Chato Prada. Ahora, la artista reveló la propuesta indecente que le hizo su pareja.

Claramente ella tiene un don y entrena todos los días para lograr todo lo que consiguió. Pero es innegable que él, al ser uno de los productores del programa de Marcelo Tinelli, conoce ciertos trucos y gustos del jurado que podrían favorecer a su amada.

El miércoles 13 de diciembre el ciclo de América continuó con el reggaetón hot. La segunda pareja en presentarse fue la de la enemiga de Flor Vigna. Para sorpresa de los presentes, no estuvo sola, debido a que la acompañó Ecko, uno de los cantantes de trap más reconocidos de la actualidad.

Sobre el consejo que le dio Prada, Lourdes confesó: "Le mostré el primer ensayo y él me dio permiso de hacerlo así. Me dijo que me metieran más mano. Entonces vine y le dije a Ecko y así salió. No seas caradura, vos me lo dijiste". A lo que Marcelo acotó: "¿Usted dijo eso? Yo me pego un tiro".

LOURDES SÁNCHEZ HABLÓ SOBRE ABRIR LA PAREJA

Hace un tiempo, Sánchez reveló que el Chato le propuso abrir la pareja: “Pablito quiere abrir la pareja, pero yo no. Quiere que yo también. Pero yo no quiero porque soy celosa. Con el Chato cuando lo hablamos le dije que cero amigos, cero gente conocida”.

Confirmó que en más de una vez lo hablaron, pero que por el momento no desea experimentar el poliamor: “En un momento de calentura, hemos hablado un montón de cosas. Me calienta solo hablarlo sí. Hasta ahí llego, pero de ahí a concretarlo… pero en el momento nos suma”.