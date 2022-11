La cantante Lourdes Fernández, exBandana, acusó a su expareja Leandro Esteban García de golpearla, mostrando un video con moretones en su rostro y la frase “El amor no duele” a través de una historia en la red social Instagram.

La artista escribió: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”.

Y continuó “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque me emborrachaba. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

La cantante y García Gómez se conocieron a principios de 2020 y convivieron durante toda la pandemia. La denuncia hasta el momento es solo por redes y a través de otros medios, pero Lourdes Fernández aseguró que llevará la acusación a la Justicia.

Fuerte denuncia de violencia de género de Lourdes Fernández



"Leandro, nos vimos ayer", le dijo a su ex pareja, quien niega haber ejercido algún tipo de agresión contra ella.



Cc #ALaTarde

Por su parte, en el programa “A la tarde” de Karina Mazzoco, se apersonó en el canal Leandro Esteban García Gómez y expresó: “Hace cuatro meses que nos separamos” y negó rotundamente haber estado con ella la noche anterior, además de afirmar que hace dos meses no ve a la cantante y que el no fue quien le causó los moretones que la artista mostró en el video.