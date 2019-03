Ni bien se conoció la sorpresiva noticia de la separación entre Victoria Vannucci y Matías Garfunkel, en Intrusos recordaron que el empresario había tenido una historia de amor con Luciana Salazar.

Inclusive Daniel Ambrosino sumó una historia que se había convertido en mito de la farándula por entonces: Garfunkel había congelado un lago para que Luli patinara sobre hielo, actividad que le encantaba practicar.

Por eso fueron a buscarla. Y encontraron a Luciana con ganas de hablar del tema: "La verdad que me sorprendió porque los veía a ellos muy unidos, me pareció raro. Yo no hablé mucho de mi historia con él, lo que puedo decir es que conmigo fue once, re bien como persona", aclaró.

"Es muy caballero y cualquier mujer se puede enamorar de él porque es encantador y le encanta que la mujer disfrute", sumó como dato.

Fue entonces cuando le consultaron por aquella anécdota del lago congelado, que de ser cierta era muy romántica. Y Luciana aclaró la situación. "La casa tenía un lago y durante el invierno se congela, me preguntó si yo patinaba, le dije que sí, entonces me hizo toda una pista de patinaje, puso un cerco y todo, mucho despliegue".

Lejos de Martín Redrado, la conductora de Chismoses (NET) dejó picando que mantiene una nueva relación amorosa, aunque no quiso dar detalles del hombre en cuestión. "No le quiero poner ningún rótulo a nada por ahora. Prefiero mantener todo en privado, porque me va mejor así", cerró enigmática, cuidando la identidad del caballero.