Convertida en una suerte de "pitonisa" de la política, Luciana Salazar utilizó las redes sociales para contar secretos, adelantar nombramientos y hasta develar peleas y grietas internas tanto del macrismo como del kirchnerismo.

Aclarando que se siente "una influencer de la política", la actriz estuvo en un mano a mano con Luis Novaresio donde apuntó duramente contra el presidente saliente y sentenció: "Mauricio Macri fue el títere de Marcos Peña, le faltó gente idónea en el gobierno", al tiempo que al hablar sobre el futuro primer mandatario, confesó: "Voté a Alberto Fernández con una expectativa de cambio".

"No soy periodista, soy influencer política. No me imaginé el impacto que iba a tener, empecé a hacerlo como un hobby y me empezaron a seguir líderes mundiales. Estoy tan sorprendida como el resto. Mauricio fue un títere de Marcos Peña, y también de Durán Barba pero creo que este país lo gobernó Marcos Peña. Cuando Mauricio empezó a escuchar más a un Pichetto o Negri empezó a subir en popularidad y por eso logró ese piso del 40%. A este gobierno le faltó gente idónea, y la gestión fue un fracaso", expresó Luciana en charla con Novaresio.

Y añadió: "Hace años que no votaba, pero esta vez voté a Alberto con una expectativa de cambio. Me hubiese gustado una tercera opción fuerte, me gusta Lavagna pero para un rol económico. Creo que lo van a dejar gobernar a Alberto, no creo que vaya a ser un títere. Va a respetar la opinión de CFK y si sabe que algo no le gusta, no lo va a hacer".

Sobre su pasado en las urnas, Salazar dijo: "A Néstor Kirchner no lo voté y me arrepentí porque creo que fue el mejor presidente de la Argentina, desde la democracia. De CFK no puedo dejar de decir que es un monstruo político, que es sumamente capaz e inteligente. Fue la gran ganadora, es una estratega y me encantaría tener una charla con ella".

Siempre hubo muchas sospechas si la persona que le trasladaba la información para que vuelque en sus tweets era Martín Redrado, su ex novio con quien se sigue frecuentando, hombre que se acercó mucho al presidente electo. "Me gusta el chisme político y tengo muy buenos informantes. Creo que Martín Guzmán puede que tenga chances para ser el ministro de Economía, vive afuera y que trabaja con un premio nobel de economía", enfatizó.

Por último, Luciana destacó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y rescató también a un grupo de funcionarios de Cambiemos. "Hay gente de Cambiemos que me gusta, Larreta sé que es un laburador. Vidal, más allá de que su gobierno no fue bueno, ella como persona me agrada muchísimo, me parece honesta. Igual no pongo las manos en fuego por nadie, porque para mi corrupción hay en todos los gobiernos, solo que cuando se van se empieza a destapar todo", finalizó.