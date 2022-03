Súper feliz por su pleno romance con Flor Vigna, Luciano Castro habló a fondo sobre su noviazgo.

Luego de haber remarcado que con la expareja de Nico Occhiato comenzó a sentirse auténtico, habló de la posibilidad de tener hijos juntos.

Con firmeza, el actor contó que están felices con la familia ensamblada que consolidaron con Flor y sus dos hijos con Sabrina Rojas, Esperanza y Fausto. Y con su hijo mayor, Mateo.

"No se habla del tema hijos porque realmente tengo tres y ella está en la cresta de la ola, no hay necesidad de ninguna de las dos partes; lo bueno que hice en mi vida es tener hijos", expresó Luciano en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Si bien tener hijos juntos no es una prioridad, Luciano admitió que le encantaría que su pareja en algún momento se lo propusiera.

"No me vuelvo loco... Si ella me dice, me vuela la cabeza", cerró.