Una relación completamente inesperada surgió entre Luciano Castro y Flor Vigna. Los actores se mostraron muy mimosos y acaramelados ante la vista de todos, en un gimnasio de zona Norte.

La información la dieron como primicia en LAM donde Maite Peñoñori sumó detalles específicos: "Ella entrenaba en ese lugar y él se anotó. Después estuvieron a los besos, adelante de todos los que estaban ahí. Tengo dos testigos que me lo confirmaron, ellos no lo dijeron pero tampoco lo ocultan".

Además, Maite mostró que las zapatillas y el bolso que aparecían en la foto con Castro, son los mismos que Flor sube en sus redes personales.

Pía Shaw, por su parte, aportó un dato bastante llamativo: "Sabrina Rojas me dijo que no tenía ni idea de esto pero que tampoco iba a opinar". Esto hizo un poco de ruido ya que cuando ella se mostró en público con el Tucu López, aclaró que su ex sabía desde el minuto cero de su relación.

Recordemos que Luciano Castro está separado desde hace ya varios meses de Sabrina Rojas, con quien tuvo a sus hijos Esperanza y Fausto en los 12 años que duró su relación. Vigna, por su parte, cortó con Nicolás Occhiato a principios de este año tras 7 años de interminables idas y vueltas.