Tras el anuncio de su "retiro de los escenarios", tal como publicó en Facebook, Luciano Sagua recibió una gran cantidad de mensajes de parte de sus seguidores alentándolo a no abandonar la música. Frente a las inesperadas repercusiones, ayer, el cantante dijo a DIARIO DE CUYO que se va a "replantear" un posible retorno que, de todas maneras, "no será ahora".



A raíz de un problema con la pista de música, el intérprete debió interrumpir su show el domingo pasado en la Fiesta de Santa Bárbara, en Pocito, en la previa a la presentación de Axel -que fue uno de los jurados junto a Soledad, Tini Stoessel y Ricardo Montaner que no le permitieron pasar las instancias de las audiciones a ciegas en el reality La Voz que va por Telefe, donde participó con el tema Penumbras de Sandro-.



Ante la falla técnica de su equipo, Sagua afirmó: "Renuncio a la música", en medio de la sorpresa y también de algunas críticas. Y en su cuenta de la famosa red social, escribió: "Gracias a todos los que me acompañaron todo este tiempo... Invertí tanto en este trabajo pero fue todo en vano", como parte del texto que publicó.



Según sus palabras, la experiencia poco feliz en el escenario pocitano fue premonitorio. "Hace dos meses que vengo procesando la idea. No tiene nada que ver con La Voz. Yo ya llevaba el mensaje a la Fiesta de Santa Bárbara y después de no poder continuar mi show porque no pude reproducir lo que llevaba, le dije a la gente que era una señal para despedirme. No tuvo la culpa el sonido de la fiesta porque fue impecable ni estoy actuando en caliente", destacó el vocalista que tuvo su debut profesional en esos festejos pocitanos hace 18 años.



"La música me dio muchas satisfacciones pero dejé de disfrutar. El trabajo no me estaba haciendo bien. No sé si voy a volver, pero mi cuerpo y mi mente dicen que tengo que parar, más allá de todo lo que invertí, me cansé de hacer cosas para nada, de trabajar de una manera que no se valora. No estoy bien conmigo mismo y se fue creando una bola de nieve. Me fui desilusionando", confesó el artista que señaló que no dejará de cumplir con las últimas fechas previstas para diciembre.



"A veces, en el ambiente, uno como artista recibe injusticias, es manipulado, maltratado, incomprendido, criticado", agregó quien con necesidad de una "pausa" viajará a Buenos Aires por una propuesta laboral.



Sin embargo, gratificado por el "cariño" de colegas y seguidores que le escribieron, expresó que:



"Por la buena vibra de la gente y por todos sus mensajes, me voy a quedar con todo eso para pensar bien en todo este tiempo si volver al escenario".