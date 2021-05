La noticia fue confirmada por Lucía Miranda, viuda del manager de Luis Miguel, en una entrevista con Luciana Rubinska y Barby Simons en C5N. "Sigue con esta novia, está en Acapulco. Pero no sabemos bien porque por ahí puede cambiar. Es una modelo argentina, de Misiones. No es muy conocida. Está contento, feliz, disfrutando de la serie", comentó Miranda.

De todos modos, aseguró que no sabe detalles de cuándo ni dónde se conocieron porque ella no le pregunta esas cosas. "Pero sé que estaba en una relación con Mercedes, es muy linda, flaca, hermosa. Está contento, cuidándose mucho. El es muy aprehensivo, se cuida mucho, no sale, está bien", concluyó.

Esta no es la primera vez que el nombre de Mercedes suena relacionado a Luismi. El año pasado, los rumores de romance recorrieron los portales de México y el mundo, pero ahora llegó la confirmación.

Fuente: Minuto Uno