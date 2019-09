Los televidentes del Martín Fierro de Cable se sorprendieron ayer por la noche cuando al momento de agradecer su premio a Mejor Conductor, Luis Novaresio le dedicó el galardón “a su gran amor” sin dar ningún nombre, pero en el día de hoy, tras varios rumores y sospechas, el periodista tuvo que salir a hablar de su vida privada y anunció que revelará quién es su pareja.

En Intrusos, la panelista Marcela Tauro expresó sus ganas de saber quién es la persona a la que su colega ama, por lo que Jorge Rial decidió comunicarse con él para que dé a conocer su identidad. “A todo el mundo nos interesa saberlo”, aseguró la histórica integrante del programa de América.

Minutos después de que Tauro contara la intriga que tiene respecto a la vida sentimental de Novaresio, este le contestó el mensaje que Rial y ella le habían mandado vía WhatsApp, y aseguró que está preparado para dar detalles íntimos de su vida.

“Antes de fin de año voy a hablar con vos de todo”, le indicó el periodista rosarino al conductor de Intrusos, que no pudo esconder su alegría de poder recibir a su colega para hablar de temas de los cuales no suele dar información.

“Va a venir acá y va a contestar todo lo que le queramos preguntar”, concluyó el padre de Morena Rial.

“Quiero dedicarlo a todos los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”, fue lo que declaró el conductor de A24 en la ceremonia de APTRA.

Semanas atrás, el conductor había protagonizado un llamativo momento cuando habló de sexo con Jaime Bayly en su programa. Luego de que el escritor peruano, abiertamente bisexual, dijese que “hay que tener un poquito de audacia y jugar creativa e ingeniosamente con los orificios”, Luis se sonrojó y debatió con su invitado sobre la curiosidad al momento de las relaciones sexuales y los prejuicios que hay con la gente que no es heterosexual.