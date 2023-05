La investigación sobre la muerte de Natacha Jaitt avanza día a día y una de las la incógnitas más grande cuál es el contenido qué había en su famosa tablet que nadie pudo abrir hasta ahora. En ese marco, tras la confirmación de su apertura, Luis Ventura confirmó que vio todo el contenido que escondía y reveló que se llevó una gran sorpresa.

“Voy a decir una cosa, no sé si es el mismo aparato o no pero yo vi, en Honduras y Fitz Roy, material que había en una tablet. Ella vino a ofrecerme y me dijo ‘tengo esto para mostrarte’”, comenzó contando el periodita en diálogo con A la Tarde.

A su vez, Ventura sostuvo que dentro de lo que pudo observar “había mucha gente conocida y me asustó lo que vi”.

Sin embargo, el presidente de APTRA contó que le dijo en su momento a Natacha que “yo en ese no me quería meter” porque la tablet tenía información demasiado confidencial.

“Yo le que le dije es ‘Mirá, no vayas con esto encima porque es un riesgo’”, agregó Ventura, ya que la mujer de 41 años tenía intenciones de entregar su tablet a alguna persona para que le diera difusión a la investigación sobre “la pedofilia y todo un operativo que rodeaba al Vaticano”.