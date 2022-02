Michael Bublé fue quien confirmó el embarazo de Luisana Lopilato, la pareja está esperando su cuarto hijo y el cantante contó la feliz noticia en el programa de Ryan Seacrest.

Por su parte, la actriz eligió dos tiernas imágenes de la familia esperando al cuarto integrante para hacer el anuncio.

"Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos esperando nuestro cuarto", dijo Bublé.

"Ooops! We did it again… bebit@ en camino", escribió Luisana Lopilato haciendo un juego de palabras con la canción de Britney Spears. El arroba al final de la palabra indica que todavía no darán a conocer el sexo del bebé, o que quizás no lo sepan aún.