Luisana Lopilato y Michael Bublé estuvieron en el centro de la polémica por un video que trascendió el sábado 11 de abril y del cual habló todo el país. El clip abrió las especulaciones respeto a una supuesta historia de maltratos por parte del músico canadiense a la actriz argentina, por lo que incluso lo amenazaron de muerte.

La actriz defendió al padre de sus hijos Noah, Elías y Vida en un video que subió a sus redes sociales, y negó los rumores. Recién este miércoles por fin accedió a hablar con la prensa argentina y lo hizo con Intrusos, en un reportaje por videollamada desde su mansión de Vancouver.

Con motivo de promocionar el estreno de La corazonada, el 28 de mayo por Netflix, Lopilato le puso el pecho al tema. “Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen, que no conocen mi entorno ni mi familia. Mike es un hombre con todas las letras y un caballero, está todo el tiempo fijándose cómo hacerme feliz. Nosotros sufrimos mucho como familia para darle tiempo a estas cosas. No hay espacio más que para el amor”, comenzó diciendo la actriz.

“Lo que sí te voy a decir es que sentí mucho dolor. Si ellos querían lastimarme, lo lograron. Porque así y todo, saliendo a explicar cuál era mi verdad, a muchos no le alcanzó. Y siguen alimentando algo que no era verdad”, se quejó la actriz.