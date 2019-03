Luli Fernández fue mamá por primera vez junto al abogado Cristián Cúneo Libarona, con quien se casó en 2015 y que ya es padre de Santos (21), María (19), Vicente (9) y Jacinto (8).

El nuevo integrante nació el lunes, en la semana 37 de embarazo, y el parto fue por cesárea. La noticia llamó la atención de todos, pero más que nada revolucionó las redes por el particular nombre que decidieron para el bebé: Indalecio Cúneo Libarona. Sin embargo, los padres lo eligieron sobre todo por su significado, "enviado de Dios", tal como explicó la modelo en las redes.

La madre primeriza se encuentra llena de orgullo por su niño. Para transmitir su felicidad compartió una reflexión en las redes de los sentimientos que tuvo por este día inolvidable.

"Inexplicable, incomparable, mágico y revolucionario fueron algunas de las palabras que más escuché durante mi embarazo de lo que significaba tener un hijo. No son suficientes, no alcanzan, no existen… Es algo que te atraviesa y no puedo describirlo. Estoy profundamente agradecida a mi médico y todo el equipo que me acompañó en estas 37 semanas de amor", redactó en Instagram.

Luego siguió el texto en el que dejó un final abierto. "Indalecio significa enviado de Dios. Con Cristian aceptamos su voluntad de llamarse así.

¿Cómo su voluntad? Sí, así como lo digo, pero dejo la historia para contárselas otro día", adelantó.

Como en muchas ocasiones, las redes explotaron por el nacimiento. Algunos apoyaron a la conductora de Hay código y otros, hicieron lo contrario. ¡Bienvenido Indalecio! ¡Hermoso tu bebé luli, toda la bendición para ustedes!"; "Felicitaciones para toda la familia y miles de bendiciones para tu hijo. Muy bello su nombre", fueron algunos de los comentarios de aliento. Pero otros decidieron opinar lo opuesto: "¿Indalecio? ¡Por dios! Por hacerse las cool le arruinan la vida a un pobre pibe";"Cada vez peores los nombres, pobres pibes", fueron una de las críticas hacia la elección.