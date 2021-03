La guerra entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener fin. Después de que se difundiera una foto de él con una mujer, la conductora salió a expresar su furia en las redes sociales y los medios por una supuesta infidelidad, ya que, según su versión, el ex presidente del Banco Central estaba intentando una reconciliación con ella.

En este contexto, la mediática volvió este miércoles a hablar públicamente, en esta oportunidad en Intrusos. “Fue decisión de él revincularse con la nena. Él puso a la nena en el medio, no yo. Cuando nos empezamos a ver a escondidas por el tema de Matilda, él me pidió tiempo para contárselo a su entorno y a su novia. Al principio lo entendí, nos encontrábamos a escondidas en su oficina y en su casa. Hasta que un día pasó una situación que yo dije ´hasta acá llegué´”, expresó.

Y detalló: “Fuimos a la casa de él, él me dijo que estaba por venir su hija a buscar algo, ‘son 15 minutos y se va, ¿te querés quedar arriba?’, me dijo, y yo le contesté que sí. ’Por favor, controlá que la nena no hable, no grite’, me pidió. Había pasado una hora y yo todavía estaba ahí. En un momento escucho el ascensor y me empezó a temblar el corazón como si estuvieran entrando ladrones y yo me tenía que esconder para que mi hija no gritara. Esa situación... lo digo y me pongo muy mal. Tuve que hacer pasar a mi hija por una situación que no nos merecíamos”. En ese momento, la modelo se quebró.

“Ese día me sentí lo peor y lo llamé y le dije ’todo por tus mentiras, basta, se terminó, o le decís la verdad a tu novia o se terminó con nosotras´. Entonces él se dio cuenta de que eran incompatibles las dos cosas. Él nos eligió a nosotras”, señaló.

Respecto a las declaraciones de Tomás, el hijo mayor de Redrado, fue contundente: “No me voy a meter tanto en la situación de los hijos, el primero que se metió fue Tomás. Yo no salté a contestarle a él con esos chats, fue una respuesta a las agresiones que recibí de una persona que no es un menor, es un adulto de 25 años que se metió en una relación que no le corresponde, del padre con la novia o ex novia, lo que sea. Yo no sé si él manda gente para que hable por él o esta persona se tomó la atribución, pero tampoco él le pone límites”. Y contó detalles inquietantes de su relación amorosa. “No tenía intimidad, a mí me revisaban los mails, lo que hablaba con él, fue tremendo. Este tiempo desde que hablé en Polémica en el Bar, no paré de recibir insultos de esta persona, después me pedía perdón, pero seguía”.

Por otra parte, se refirió a Fernando Burlando, el abogado del economista. “Me gustaría contarle un montón de cosas, seguramente le va a salir un revés de todo esto. No existe video alguno de ninguna situación comprometedora, es absurdo. No hay forma de demostrar que lo estoy extorsionando”. Y continuó: “Vive lastimándome. Él no habla, pero habla con los hechos. Habla por él el hijo, habla por él la foto”.

En cuanto a la relación de Redrado con su hija, expresó: “Cuando Matilda era muy bebé, él la conoció y dijo que le encantaría ser su imagen masculina. Fue un pedido de él, no mío, lo puedo demostrar”.