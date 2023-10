Alexis Mac Allister brilla en el Liverpool de Inglaterra, se afianzó en la Selección argentina y evidentemente su vida amorosa está en sintonía: este domingo le dedicó un posteo a su novia Ailén Cova por primera vez, ya que la joven cumplió años.

El volante campeón del mundo compartió un romántico mensaje en sus redes sociales y también mostró el increíble regalo que le hizo a su pareja. A principios de este año, se conoció que ambos mantenían una relación desde que él se separó de Camila Mayán y nunca había subido una imagen con su actual compañera.

Mac Allister, con mucha ternura y para sorpresa de sus seguidores, escribió: “Feliz cumpleaños, hermosa. Que seas siempre feliz, te amo”. Cerró ese texto con un corazón y dos fotos: una abrazado a su novia y otra de ella sola con el regalo.

El futbolista sorprendió a su enamorada con un ramo de flores gigante y en el posteo se la puede apreciar con una sonrisa muy marcada, feliz por el momento que le hizo pasar.

Pese al posteo romántico, sus seguidores no lo perdonaron y realizaron comentarios lapidarios: "Aguante el Club Atlético Cami Mayan", "Esta crota no sabe cuánto pesa la del mundo. Mi amiga Cami Mayan si", "Ahí esta la oportunista, eso no es amor", "Ella solo le dió bola cuando fue campeón del mundo, casualidad? No sabremos jajaja", "Vine a leer los comentarios por que ya los conozco a ustedes".