Mientras relataba su decepción amorosa al enterarse que su nuevo sanjuanino supuestamente es gay, Magalí Mora expresó una frase desafortunada que indignó a todos en las redes sociales. "San Juan es un pueblo, y la gente me preguntaba ¿qué hacés vos con Pablo?, como que todo el mundo me lo daba a entender y yo no caía", señaló provocando gran malestar.

Por eso, casi de inmediato, publicó un mensaje en la cuenta de Facebook de Diario de Cuyo, aclarando sus dichos. "Quiero pedir disculpas a la gente de San Juan.. si les ofendio mi comentario de pueblo.. no fue mi intecion.. cuando dije pueblo no lo dije de forma despectiva o algo por el estilo.. solo quise decir.. QUE SE CONOCEN TODOS.. con esa frase.. no quise que se sientan insultados me encanta su provincia es hermosa tienen unos paisajes increibles..", escribió.