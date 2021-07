Con sólo 23 años, Magalí Aciar, una sanjuanina de voz angelical que vive en Rawson; subió al escenario de La Voz Argentina, durante el episodio que se emitió anoche por Telefe, y conquistó a tres de los cuatros jurados. Finalmente decidió quedarse con Ricardo Montaner.

La presentación de la sanjuanina comenzó con un video en la que se la vio entre las montañas, en su casa y en el bar en el que trabaja. La joven, que es cantante, compositora y actriz, se animó a contar la historia de sus tatuajes y confió que "la música para mí es combustible". "Sin la música no puedo vivir, no me puedo levantar, no puedo empezar el día y menos terminarlo. Mi razón para vivir es la música", aseguró.

Luego llegó el momento de su show sobre el escenario, con el jurado de espaldas. La joven eligió deleitar al público y a los músicos con el tema "Hasta la raíz", de Natalia Lafourcade.

Durante su presentación fueron Ricardo Montaner, Soledad y Mau y Ricky quienes decidieron girar sus sillones.

Ni bien terminó de cantar, Montaner le pidió: "Ojalá vengas conmigo". Minutos después, Magalí afirmó "Sole, canté tus canciones desde que tenía tres años, pero siempre supe que me iba a ir con vos" y se dirigió a Montaner emocionada.

La joven sanjuanina, cargada de gran humildad, agregó "nunca fui a canto, nunca tuve una escuela, argumentando la decisión de irse al equipo Montaner". Por su parte el cantante subrayó "su voz es tierna, es muy infantil, ella fijó su atención cantando para mi".