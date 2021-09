La Liga Sanjuanina de Age of Empires II llegó a su fin. Después de intensas batallas en el famoso juego de PC de estrategia en tiempo real, el duelo decisivo entre El (Lucas Emanuel Vega) y Malfoy (Mario Mondaca) fue celebrado al mejor de tres partidas (entre la medianoche del miércoles y primeros minutos del jueves). Con 22 años de edad (además, estudiante de traductorado en inglés y profesor de calistenia), Malfoy fue el vencedor invicto de una larga competencia electrónica que inició en julio de este año y mantuvo a 28 retadores conectados en línea. La experiencia de jugar AoE II (Edición Definitiva) y en particular, competir en la liga, le ha dejado grandes satisfacciones: "Me sorprendí por la enorme cantidad de jugadores que hay, espero que todos mejoremos y que la comunidad siga creciendo", contó a DIARIO DE CUYO. El campeón, se siente motivado con el resultado y busca ascender: "Me gustaría entrar a la Liga Argentina de AoE II el año que viene". La Liga Sanjuanina de Age of Empires fue creada por Pedro Serafini y Mayco Rojas, miembros de San Juan Gamers Club. Para ver la final grabada, se puede acceder al canal lion_squall por Twitch TV (www.twitch.tv/lion_squall).