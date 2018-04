Eva Longoria y su marido, el empresario mexicano, José Baston, serán padres el mes próximo. A sus 43 años, la actriz está embarazada de su primer hijo y en el "Show de Jimmy Kimmel' contó cómo transita el último tiempo de gestación



"Todo me resulta incómodo. No estoy hablando solo sobre el vientre, la verdad es que todo aumenta de tamaño. Jamás había visto mis muslos tan grandes, y mis pechos... No paran de interponerse en mi camino. Es duro', confesó la que fuera protagonista de la versión estadounidense Amas de Casa Desesperadas. ¡Las divas también!