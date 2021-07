"¡Nuestros abuelos nos enseñaron que no se necesita tener costosos juguetes para pasarla en grande!", es el lema que sustenta al Taller de Juguetes Artesanales que propone el Museo de la Historia Urbana. Como un homenaje a los juegos del pasado, la institución cultural propuso para este receso invernal una jornadas de aprendizaje y recreación con la construcción manual de juguetes a base de materiales reutilizables como cartones, cajas de madera, botellas, tapas y plásticos. Desde una colorida llama o un dinosaurio, hasta aviones y casas, la regla era igual para todos los niños y niñas que asistieron: crear todo lo que la imaginación podía permitir.

El taller propuesto por el Museo de la Historia Urbana apela a la identidad, a la concientización del cuidado ambiental para reaprovechar materiales en desuso y para aprender de manera creativa la expresión artística. Los chicos fueron creando desde animales hasta aviones o casas y juegos de mesa.



Empleando el gran espacio disponible en la sala central del museo, los chicos se organizaron en distintos grupos respetando los protocolos de distanciamiento. Concentrados en la actividad y ya con los potes de pinturas abiertos, los peques le imprimieron su propia personalidad y estilo a cada figura. Como bautizar con algún nombre o apodo a cada criatura, o dibujarles un barbijo a un dinosaurio.

Constanza Canovas y Thiago Agustín, por ejemplo, se concentraron en recortar al detalle cada pieza, para que los cuerpos de sus llamas tengan una exactitud casi milimétrica, de manera que se sostengan firmes en sus cuatro patas hechas con palitos de helados.



"Hacer este taller, es muy bueno, nos da muchas formas de crear con las manos y nos da imaginación para crear lo que nos guste. No hace falta gastar tantos materiales. Además, el cartón es tan fácil de manejarlo que me sale rápido armar mi juguete", contó Constanza con apenas 10 años de edad. Como ella practica el origami en su casa, entonces, crear juguetes a partir del cartón, le resulta un ejercicio habitual. "A mí me entretiene y no tengo que estar tanto adelante de una pantalla, por eso prefiero crear las cosas que me gustan.

Y también disfruto mucho estar aquí, porque como estuvimos muchos días en cuarentena, no podíamos jugar con otros niños. Ahora es diferente y socializamos, nos divertimos y creamos", remarcó la peque. El taller del MHU (dictado por Gustavo Garramuño) que depende de la Municipalidad de Capital, continuará este jueves y viernes a las 16 hs con entrada gratuita y con inscripción previa (por Whatsapp: 2644126300).