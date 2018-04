En medio de las versiones sobre quién pagó el casamiento de Dalma Maradona, Diegopateó el tablero con un fuertísimo comunicado en su cuenta de Instagram.

“Quiero aclarar que el casamiento de mi hija Dalma lo pagué yo, de punta a punta”, disparó el astro del fútbol. La continuación del texto estuvo dedicada al abogado de Claudia Villafañe, Fernando Burlando.

“Burlando quiere tapar todos los agujeros con cemento, pero ya se le va a venir todo abajo y le va a caer encima”, manifestó.

Por último, consolidó sus adjetivaciones sobre su ex: “En su momento, cuando denuncié la corrupción de la FIFA, todos decían que yo estaba loco. Pero el tiempo me dio la razón a mí, como me la va a dar con la LADRONA de Villafañe. Tiene causas en Argentina y Estados Unidos, por quedarse con lo mío”.