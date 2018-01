La fiesta de casamiento suele ser recordada como uno de los momentos más felices en la vida de la mayoría de las persona. Sin embargo, quizá no lo sea para Dalma Maradona (30).

Es que su padre, Diego (57), confirmó que no asistirá a la celebración programada para abril y provocó un desesperado pedido por parte de su hija. Ambos audios se mostraron en Intrusos (América, a las 13.30) y alimentaron un escándalo que no para de crecer.

"Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco", aseguró Diego, contundente. La semana pasada, en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30), su hija había dicho quienes no iban a estar invitados bajo ningún motivo a su fiesta casamiento con Andrés Caldarelli.

Sus medio hermanos Diego Sinagra Maradona, Jana Maradona y el pequeño Dieguito Fernando Maradona y su madre Verónica Ojeda no estarán por pedido de Dalma. Al igual que el abogado de su papá, Matías Morla, y Rocío Oliva. "Obvio que no está invitada", había dicho al ser consultada por la actual pareja de Diego, que al escucharla enfureció y tomó su decisión.

"Papá, yo primero no hice lista de personas no gratas ni nada. Y vos lo tenés que saber más que nadie que eso lo hace la prensa. Hicieron mis mesas de casamiento con (Guillermo) Coppola, con (Alejandro) Mancuso, si iba a venir uno o el otro, yo no dije nada de eso", le aclaró Dalma.

Y agregó: "Yo nunca dije nada de Rocío, aparte yo nunca digo nada de Rocío. Yo no quiero que cambies la mujer, yo no me meto en eso. Pero yo no hago listas de personas gratas o no gratas, quién viene o quién no viene". Pero eso no alcanzó. PorqueMaradona no quiere saber nada con el casamiento de su hija si no puede asistir acompañado por Rocío.

Una vez que sus audios se hicieron públicos, Dalma decidió hacer un descargo vía Twitter y le apuntó directamente a Morla, a quien señala como el responsable de todo este conflicto. "El señor Matías Morla fue el que le dijo a mi papá que yo había hablado mal de su novia para que no venga a mi casamiento y para tener 2 minutos de fama diciéndolo por la tele! Contame que necesidad había de hacer eso????", publicó.

Y luego siguió haciendo referencia a la falta de comunicación que mantiene con Diego: "Y también hace cuatro días que no me puedo comunicar con mi papá! Nunca me pasó en mi vida de no poder hablar por teléfono".

Hace unos días, Gianinna Maradona, al conocer la postura de su papá de no ir al casamiento de su hermana, le sugirió otro padrino de boda. "Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya aceptó, ¿vos?", preguntó Gianinna, junto a una foto de Benjamín, su hijo y el sobrino de Dalma.