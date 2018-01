Se dio a conocer un nuevo audio de Diego Maradona, esta vez dirigido a Verónica Ojeda. Según aseguraron en Intrusos, los dichos del ex futbolista podrían cambiar su decisión respecto a la boda de Dalma.







"Hola Verónica, no podés hablar porque estarás con alguno de tus novios. Decile a los … de tus novios que al lado mío son caca", dice el Diez en el material que se difundió.

Al respecto, el abogado Matías Morla aseguró que, según le había contado su cliente, dicho audio tenía por lo menos dos o tres años de antigüedad: "Me pidió aclarar eso para no tener problemas con su pareja, me está llamando con Rocío al lado pidiendo que lo aclare".



La respuesta del letrado no le gustó nada a Ojeda, que se contactó con la producción del programa: "Morla dijo que son de hace dos años… si Morla quiere que diga eso, dejémoslo así. Si quiere que digamos que son de hace dos años, son de hace dos años, ya está".



Justo antes de que se conociera el audio, Ojeda había hablado con Intrusos: "Diego va a ir al casamiento (de Dalma) porque sé lo que significa para su vida. Él es impulsivo e influenciable, lo habrá dicho enojado, pero después recapacitará. Ella (Rocío Oliva) es una persona bastante manipuladora que trata de manejar la situación según le convenga. Es aceptable que no esté invitada, ella la amenazó".



Por último, Ojeda desde Mar del Plata aseguró que Maradona no tiene relación con Dieguito Fernando: "Es triste decir 'padre ausente', pero él se lo pierde".