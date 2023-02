Tras su fuerte cruce en Twitter con el analista económico e influencer Carlos Maslatón, Santiago Maratea protagonizó un nuevo ida y vuelta en las redes sociales, en esta ocasión, con Jorge Rial, quien le contestó con todo.

Todo comenzó con un video que Maratea compartió un video en su cuenta de Instagram hablando de las críticas que recibió en el último tiempo y su idea de hacer un "compost y pasar la gorra para utilizar toda la basura que me están tirando y transformarla en algo productivo. Por eso me armé este link de 120 pesos para aquellos que quieran bancar la parada".

Lejos de querer evitar el conflicto, Maratea citó el tuit de Rial y lanzó: "Querés que lo haga con vos tmb viejo maní?".

"Agredís y después lloras en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís. Sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se está cayendo", respondió el conductor de Argenzuela (C5N, lunes a viernes a las 15).

Y Maratea cerró el ida y vuelta con dos contundentes mensajes. "Veo que les gusto la idea de compostar a Rial pero no lo voy a hacer, me da paja seguir discutiendo con señores poderosos. Por otro lado no hice referencia a la esterilidad más allá de que Rial aclaro muchas veces que él no es estéril, y nunca bardearia con eso xq ni me parece mal", publicó el influencer.

"Viejito maní quiere decir otra cosa, algunos lo habrán entendido pero bueno lo importante es que no voy a compostar a Rial y ojalá nunca más composte a nadie", finalizó Maratea, que luego compartió una serie de mensajes que le escribieron sus seguidores, manifestándole su apoyo en este nuevo cruce.