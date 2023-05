Como cualquier grupo de amigos que en otras épocas se juntaban un fin de semana a jugar al clásico TEG (Táctica y Estrategia de la Guerra) en alguna "juntada" de jueves o viernes por la noche, los videojugadores de computadora de escritorio (llamada comúnmente PC) se reunían a librar terribles batallas virtuales al Age of Empires. Eran noches extensas de asedios a castillos o batallas navales en el monitor, entre pizzas, lomos y gaseosas. A fines de los 90 y principios del 2000, fueron extendiéndose entre las amistades las llamadas LAN Party, que son como maratones nocturnas donde los integrantes crean una red local de computadoras para desarrollar las partidas. Con la popularidad de los cibercafés, estos encuentros domésticos dejaron de continuar y aún con la masificación del acceso a Internet, los jugadores cayeron en la tendencia a estar más aislados en sus casas sin tener la experiencia de compartir en persona los retos que plantean tales juegos. Gracias a una demostración experimental que invitó el streamer JugaTitán a un grupo de amigos hace un mes, inmediatamente la idea caló en otras redes de jugadores locales y con el apoyo de la Asociación Sanjuanina de e-Sports y la proveedora de Internet On Power, lanzan juntos ahora un ciclo de LAN Party que se desarrollará este sábado en un espacio especial de dicha organización para reunir a jugadores que quieran participar de manera abierta y gratuita. La esencia de este encuentro es que cada jugador lleve su propia computadora o laptop para conectarse a la red local de la LAN Party y con una temática específica, se usarán los juegos de estrategia en tiempo real (RTS en inglés) que son los clásicos canónicos de dicho género: Age of Empires II (Edición Definitiva), un juego de construcción de imperios y de conquista medieval; el Age of Mithology, formato similar al anterior pero ambientado en la mitología griega, egipcia y nórdica; el Starcraft, con temática de ciencia ficción; y Comand & Conquer, es típico bélico moderno de táctica y estrategia por turnos. Todos estos títulos generaron numerosas comunidades de fans en todo el mundo y en San Juan, no fueron pocos los que quedaron fascinados por estos contenidos electrónicos, donde se combina la estrategia bélica, la ambientación histórica, lo narrativo y la resolución de problemas para vencer al rival.

Alberto Corrales (JugaTitán) transmitirá por Twicht y por Youtube todas las instancias de la LAN Party. Cuenta con el apoyo de la Asociación Sanjuanina de e-Sports y On Power.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el streamer JugaTitán, fuera del canal es Alberto Corrales, contó las motivaciones para rescatar este tipo de encuentros de la "vieja escuela" y hacer que la experiencia sea compartida por nuevos jugadores: "Las LAN Party eran la forma de juntarnos en la época donde no teníamos conexión a Internet, nos juntábamos con amigos, hacíamos un gran trajín para llevar las máquinas a la casa de algún conocido y con un cable de red, pasábamos un momento agradable con los juegos favoritos. De eso se trata todo esto, de mantener esa tradición al menos un sábado al mes e invitar a que no sólo jóvenes y adultos se sumen con sus hijos, también a crear comunidad, nuevas amistades y redes de colaboración", dijo el comunicador que tiene su programa de transmisión en las plataformas Twicht y Youtube. Hasta el momento hay 22 participantes inscriptos pero la convocatoria se mantiene abierta hasta esta noche. A través de @jugatitan en Instagram se pueden inscribir y recibirán un enlace para llenar un formulario digital, descargar las bases y reglamentos. La inscripción es totalmente sin costo alguno. El encuentro será el 27 de mayo -por cuestiones de seguridad se comunicará por privado la dirección física de la sede- y a las 22 hs comenzará a jugarse y será todo transmitido por streaming de video en las plataformas mencionadas. Para los jugadores que no tengan equipo propio, podrán disponer de una PC que proveerá la organización. Además, participarán también miembros de la Liga Sanjuanina de Age of Empires para asesorar a quienes quieran ser jugadores pro para competencias nacionales de e-Sports. Este ciclo continuará el último sábado de cada mes. El próximo, en junio, la temática será con juegos de consolas retro: Family Game, Sega Génesis y Playstation 1.

Age of Mithology. Con similares mecánicas al AoEII, pero con ejércitos y héroes de la mitología griega, nórdica y egipcia. Cada civilización cuenta con sus respectivos dioses para dar batalla.

Starcraft. Se comandan ejércitos de distintas razas alienígenas enfrentadas en una guerra a escala intergaláctica. La adecuada combinación de recursos económicos y tecnológicos son claves para vencer.

Comand & Conquer. En una versión remasterizada y mejorada, es un juego táctico donde el usuario adhiere a una facción militar y cuenta con elementos históricos y ficcionales.