Días atrás comenzaron a circular rumores que aseguraban que Juana Viale estaría embarazada de su novio, Agustín Goldenhorn. Las especulaciones tomaron otro color después de que Moria Casán utilizara su cuenta de Twitter para felicitar a la actriz por el bebé en camino.

"Felicitaciones Juana Viale por tu embarazo. Felicidad", escribió públicamente Casán, al mismo tiempo que Luis Ventura aseguraba en su programa, Infama, que una misteriosa mujer de "familia distinguida" y protagonista de varios escándalos tendría otro hijo.

Si bien Juana se mantuvo en silencio durante todo este tiempo, su mamá, Marcela Tinayre, fue la encargada de hablar del tema. En Nosotros a la mañana, Tomás Dente le contó al público que se había contactado con la hija de Mirtha para tratar de confirmar la noticia. "Marcela no es una mujer de mentir ni se transforma en 'portavoz de', pero en este caso recoge el guante", expresó el panelista.

"Es falso. No sabemos de donde salió esta versión. Ante estas versiones hay que aclarar lo absurdo y eso me cansa más", escribió en un mensaje enviado por WhatsApp Tinayre, quien negó todo.

En Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito también desmintió los rumores. "Me había llegado la semana pasada el rumor de embarazo de Juana y le pregunté a Marcela si era cierto. Ella me dijo que no. 'Es una locura, hablé con Juana y no está embarazada. Es mentira, me encantaría pero lamento desilusionarte, es un delirio', me contestó Marcela".

Juana Viale tiene cuatro hijos. La actriz es mamá de Ambar, fruto de su relación con Juan De Benedectis, y de Silvestre, Alí y Ringo -quien murió en el parto-, de su historia de amor con el actor chileno Gonzalo Valenzuela.

Hace unas horas, Juana subió a Instagram una foto con su pareja. Agustín Goldenhorn es arquitecto y guitarrista. Durante años integró la banda de rock Falsos Profetas. Tiene 42 años y y dos hijos. "Medio y medio armamos un universo", fue el mensaje con el que la actriz mostró su costado amoroso y blanqueó en redes la relación.