Después del escándalo que protagonizaron Javier Milei y Lali Espósito, la cantante María Becerra no dejó sus diferencias a un costado y volvió a cargar contra el Presidente. En esta oportunidad, consideró que “hay cosas más importantes para hacer que likear 400 tuits en un día”, en referencia a la actividad que el economista tiene en las redes sociales.

“Por el momento no uso mis redes para dar un mensaje tan político directamente, pero la verdad es que apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco mucho, es una gran persona, me encanta cómo piensa y lo inteligente que es, cómo habla y las cosas que expresa. La verdad que comparto”, expresó la artista.

Y añadió: “Sin embargo, creo que me parece un montón todo lo que está sucediendo. Siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news. Nada, muy confuso y siento que se subestima al pueblo y a la gente un montón, con fake news y con un montón de cosas que se dicen, armándose todo un revuelo político y polémico que no da”.

“Yo siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Lo digo con todo respeto, obviamente es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Pero, me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, ¿no? Más por la situación que está viviendo el país, antes que estar peleando en las redes sociales o likear 400 tuits en un día”, apuntó.

La anterior crítica de María Becerra a Javier Milei

No es la primera vez que La Nena de Argentina critica a Javier Milei. Por caso, hace algunos días consideró que el país “no está pasando por un buen momento” y deseó: “Lo único que espero es que sean puras promesas, y que realmente se haga algo. Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie”.

“Es una realidad que los escucho decir: ‘uh como subió esto, lo otro’. Espero que todo termine siendo para bien, que todo mejore y hagan su labor. Pero cuando el Presidente agarra y se lanza contra una artista públicamente y empieza a vociferar, ¿cómo te cae eso?”, se preguntó.

“Para mí es cualquier cosa, forma parte de la democracia, de la libre expresión, gracias a Dios estamos en democracia hace bastantes años. Querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa no va”, finalizó.

NA