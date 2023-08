En las últimas horas, la cantante argentina María Becerra fue noticia y se hizo súper viral tras defender a Shakira luego de ser criticada por repetir sus outfits. Sorprendida e indignada con el tema, la Nena de argentina no dudó en dar su opinión sin pelos en la lengua y fue contundente con su respuesta.

Todo sucedió en una entrevista que le hizo el periodista estadounidense Enrique Santos, en su programa de radio. “Mentira, jodeme que la critican por eso... ¡Pará, yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja! ¡Pero dejame de joder!”, contestó Becerra completamente indignada y sorprendida porque algunas personas cuestionaban a la artista colombiana solo por haber repetido un vestido en dos eventos.

“DEJAME DE JODER” | María Becerra defendió a Shakira con un divertido comentario pic.twitter.com/mmNGL6yB9i — LA NACION (@LANACION) August 30, 2023

“Yo tengo un vestidor que es bastante grande y a mí me encanta comprar ropa, pero llega un punto en el que una dice ‘pará, ya se me está estallando el vestidor’, no voy a hacer otro cuarto y la ropa tiene un uso. La ropa se usa hasta que se gasta, hasta que el color cambia”, reconoció la artista poniéndose como ejemplo y explicando que ella también hace lo mismo.

Por último y a modo de broma, María le contestó a todos aquellos que cuestionaron a la colombiana: “Dejame de joder un poquito, si vos usas las medias hasta que le salen agujeros...”, concluyó la cantante oriunda de Quilmes, en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires.