Primero fueron rumores. Después algún comentario en redes sociales. Pero muchos necesitaban ver para creer que la relación entre María Becerra y Rei era real. Y, bueno, eso también sucedió: en un romántico video los artistas se mostraron a los besos y confirmaron su relación.

Las imágenes del beso se viralizaron rápidamente entre el fandom de María. Ella mostró a través de sus redes sociales como le retocaba el pelo con una maquinita a él, ex de Cazzu, para terminar dándole un beso en la boca. Mientras que él tampoco se quedó atrás.

Recordemos que Julián Reininger, el verdadero nombre de Rei, se hizo conocido por el tema “Tu Turrito”.

María Becerra: “Mi suegra es la más linda”

La confirmación del romance llegó a través de un vivo de Instagram. “Mi suegra, la más linda es”, fue el comentario que gatilló la “nena de Argentina” a la vista de todos. “Fijame este comentario que me voy a morir muerta. Mi amor, la más hermosa sos vos, no me hagan hablar”, contestó la mujer.

“Mi Angelina Jolie”, lo que provocó risas. Como respuesta, el cantante besó la cámara y dijo: “Yo tengo a las dos morochas más lindas, para que sepan nomás. Las dos están en el vivo, una detrás de la pantalla y otra de este lado”.

A ocho meses de separarse de Rusherking, la cantante rehízo su vida sentimental.

María Becerra y Rei: cómo surgieron los rumores del romance

“María estuvo acompañando a este muchacho en su show en Olavarría. Llegó camuflada, con capucha y barbijo. Al principio, nadie sabía que era ella”, preciso Estefi Berardi, panelista de Ciudad Magazine.

“Llegó con JREI en el motorhome. Ellos tienen cosas en común, como la música. Estuvo toda la noche al lado de la cabina de sonido, camuflada para que no se la reconozca, pero tenemos el video”. Tras mostrar una serie de pruebas, Berardi reparó en los gestos afectuosos entre Becerra y Rei en redes sociales, que incluyeron likes, reacciones y reposteos.

Todo sucedió a principios de agosto. Y al parecer el romance marcha viento en popa.