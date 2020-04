Luego de que se hiciera pública su desvinculación de la versión teatral de Casados con hijos -que postergó su estreno para enero de 2021- y por lo tanto del cartel del elenco en el Teatro Gran Rex, Érica Rivas salió al cruce de la versiones que indicaron que el personaje de María Elena Fuseneco no estará por decisión propia.



Desde Instagram, la actriz negó que fuera su voluntad no ser parte de la obra. "Quiero aclarar que no me bajé del proyecto de Casados con hijos en el Gran Rex (...) Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo". "Sería bueno que se les preguntara a ellos", expresó en un extenso comunicado.