María Eugenia Ritó estuvo de invitada en Intrusos (América) y, a partir del deseperado pedido de ayuda que realizó Daniel Osvaldo en las últimas horas, la exvedette dio su testimonio acerca de sus momentos más difíciles con sus adicciones. Sin embargo, en otro tramo de la conversación y en un tono más distendido y jocoso, le preguntaron por su historial amoroso y no dudó en desenterrar antiguos vínculos con famosos.

Ante la pregunta por noviazgos del pasado con gente del mundo del espectáculo, Ritó dijo: “Pero yo no era conocida... Con Pablo Echarri”. Su revelación sorprendió a Florencia de la V y a todos los integrantes del panel, quienes le festejaron que haya develado el secreto. “Yo no era conocida y él estaba solo en ese momento. Yo era chiquita. Se dio en un momento en que él tuvo un impasse con Natalia Oreiro”, puntualizó la blonda como para ubicar el romance en la línea de tiempo.

Envalentonada, Ritó fue por más e hizo una fuerte revelación sexual acerca del actor, quien desde el año 2000 está en pareja con Nancy Duplaá. “Cómo besa... Y la tiene re linda”, dijo María Eugenia sin filtro y sorprendió aun más a toda la mesa, quien quedó estupefacta ante lo dicho. “¡Por favor! No sé si quiero cargar con esa información”, dijo la conductora del programa al enterarse de los atributos de Echarri.

“Yo estaba en el boliche La Diosa. Yo no era conocida, para nada. Y había un amigo mío que era amigo de él. Estaba que se había peleado con Oreiro, con quien iban y venían. Y Echarri me dice: ‘Te voy a llevar a un departamento’. ‘¡Sí, vamos!’, le dije yo... Y nos enfiestamos con una amiga también, nos intercambiamos”, siguió Ritó con su relato acerca de cómo lo conoció al actor.

“Lo que besa Echarri... De novela... Y lo que tiene abajo también es de novela”, insistió la exvedette al resaltar las cualidades del actor, volviendo a alterar el ritmo de la mesa de Intrusos, quienes le remarcaron que se excedió con los detalles. “Perdón”, dijo María Eugenia entre risas.

Semanas atrás y en una entrevista en el programa LAM (América), Ritó había compartido detalles sobre su vida personal, su proceso de recuperación y expresó su entusiasmo por reintegrarse al trabajo. Según destacó, en la actualidad el apoyo incondicional lo tiene de parte de su hermana: “Tiene cinco años menos y es mi única familia, además de mi cuñado y sus amigos. Es importante estar acompañado”.

“Salí de muchas cosas”, expresó al referirse a los problemas de adicción vividos, pero sin recordar que no es una batalla ganada de por vida: “Esto es un día a día. Yo hoy estoy con terapia, por ejemplo, porque hubo un momento en que dejé, después volví, momentos en que estuve internada, pero hoy estoy bien. Esto es una enfermedad del día a día y uno debe comprender que no puede solo”.

Así, subrayó la importancia del apoyo familiar y terapéutico en su camino hacia la recuperación, además de agradecer a aquellos en la industria que continuaron mostrándole su apoyo durante este periodo desafiante. “Me han llamado muchísimo de los medios, vos fuiste uno de los primeros”, destacaría sobre el acompañamiento que tuvo de parte de sus colegas, refiriéndose en ese caso puntual a Ángel de Brito.

En ese punto, habló sobre el estigma que rodea la imagen corporal, al compartir cómo tales percepciones influyeron en su autoestima y en su decisión de rechazar oportunidades laborales: “Yo no podía volver porque tenía el estigma de que me sentía gorda. Pero chicos, señores, soy un ser humano, me sale celulitis, me pasó el tren, el micro diferencial y el tren bala”, para luego comparar los problemas de autoestima con lo que alguna vez también mencionara Nazarena Vélez.

“Yo viví mucho tiempo de mi cuerpo. y de hecho, ahora me quiero reunir con mi representante porque quiero hacer Divas Play, y además, uno no tiene que estar mostrando explícitamente todo”, al hacer énfasis en la relevancia de la resiliencia y el autocuidado, elementos clave que la ayudaron a superar los obstáculos en su vida.

Respecto de su presente sentimental, aclaró que se encuentra sola, aunque detalló: “A mí me gusta todo, me gusta mucho la joda, pero hoy uno ya está grande. Pero yo soy bisexual, eso creo que lo tengo desde chiquita incorporado”. Al finalizar, destacó: “Yo salí de la muerte, y como dije, me pasó el tren bala, me morí y volví a nacer, y hay que estar en ese lugar, el de reinventarse y largarse sola”.