María Eugenia Ritó criticó duramente a Pampita en diálogo con Polino Auténtico por Radio Mitre. "Con Pampita no, no la soporto, no me la fumo ni a palos. Me ha llamado muchas veces su productor y la verdad es que me parece que se comió un personaje terrible", dijo a la hora de expresar su deseo de ser panelista, dejando en claro que no trabajaría en Pampita Online.

Por el contrario, aseguró que le encantaría estar en Intrusos, el programa de Jorge Rial, o en Los Ángeles de la Mañana, el programa conducido por Ángel de Brito.

"Este año pensaba volver, me siento muy querida por la gente. Podría ser panelista. Pero antes quiero estar bien, es mi meta. Me quiero sentir plena conmigo misma. Soy bastante obsesiva, lo que haga me gusta hacerlo bien. Me considero una artista porque le doy respeto al espectáculo, no me expuse cuando estuve mal", expresó además.