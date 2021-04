El domingo se estrenó el tercer capítulo de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel y en las redes sociales se comentó mucho del tema. De hecho Mariana Fabbiani sorprendió a los fans del cantante con un posteo retro.

Desde su cuenta de Instagram, la conductora de Lo de Mariana (eltrece) publicó una serie de fotos inéditas de cuando formó parte del videoclip de “Suave”, en 1993. “Fotos del back quedan. Modo fan de Luismi activado”, escribió con humor y además agregó el nombre de otro hit del artista: “No culpes a la noche”.

En algunas de las imágenes se la puede ver muy cerca de Luis Miguel durante la grabación del video, la cual tuvo lugar en Acapulco, México, hace casi tres décadas.

De esa producción también formaron parte otras dos argentinas: Victoria D’Apice y la actriz Betina O’Connell.

Hace unos años en su programa El diario de Mariana (eltrece), Fabbiani dio detalles del día de la filmación de “Suave”. Allí relató que conoció al cantante 48 horas antes de que comenzara la jornada de grabación.

Además, reveló que en una de las escenas se desmayó: “Me taparon la cara con arena y respiraba con el sorbete pero nunca encendieron el ventilador para sacar la arena”.

Entre risas, se explayó: “A mi me dijeron ‘vas a tener un primer plano. Te enterramos en la arena y vas a tener una pajita para respirar. Después te sacamos la pajita unos segundos, arranca el ventilador y te despeja la cara’. El tema es que el ventilador arrancó muy tarde y yo me desmayé porque no podía respirar”.

“Yo tenía claustrofobia total y estaba toda enterrada. Hoy lo veo y me preguntó por qué no me moví. En ese video éramos varias y yo veía que no pegaba ninguna escena. Pensé que no se me iba a ver”, manifestó.

Asimismo, reconoció: “Sacudiéndome me sacaba la arena, pero por ser profesional y no querer arruinar la toma, me quedé quieta y me desmayé”.

Como si esto fuera poco, en otra de las escenas también tuvo complicaciones: “Hay una en la que saco la cara del mar y ahí me llené el cuerpo de sanguijuelas al salir del agua”.

En ese sentido, la conductora destacó el gesto que tuvo Luis Miguel al enterarse que se había desmayado una de las protagonistas de su videoclip: “Se acercó a ver cómo estaba y me agradeció es esfuerzo que hice durante la filmación”.

Al escucharla, sus compañeros de programa de ese momento le preguntaron a Fabbiani si eran ciertos los rumores que sostienen que algo pasó entre ella y el cantante. Lejos de esquivar la respuesta o generar misterio, aseguró: “No hubo nada, a esta altura de la vida lo contaría. Es increíble pero ni mi marido me cree”.

